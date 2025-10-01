Teismas: „Olympic Casino“ neturi mokėti Lošimų priežiūros tarnybos skirtos 25 tūkst. eurų baudos

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) rugsėjo 17 dieną paliko nepakeistą Vilniaus apygardos administracinio teismo (dabar – Regionų teismo) 2022 metų rugsėjo sprendimą, kuriuo buvo panaikintas tarnybos įsakymas dėl pažeidimo. Pastarąjį skundė ir bendrovė, ir tarnyba, tačiau jų skundus LVAT atmetė.
„Pirmosios instancijos teismas (...) pagrįstai pripažino, jog tarnyba nagrinėjamoje byloje negalėjo konstatuoti (...) pažeidimo“, – rašoma LVAT nutartyje.
Ginčas kilo Lošimų priežiūros tarnybai bendrovei skyrus 25 tūkst. eurų baudą už tai, kad ji organizuodama pokerio turnyrą „Žvejo iššūkis“ apie jį skelbė svetainėse betsafe.lt ir olybet.lt ir, tarnybos nuomone, taip skatino dalyvauti lošimuose.
„Olympic Casino Group Baltija“ teismui nurodė, kad tarnyba sprendimą priėmė po to, kai 2021 metų liepą įsigaliojo nauja Azartinių lošimų įstatymo redakcija, kuria uždraustos aktyvios rinkodaros priemonės, skatinančios lošimą, tačiau sankcijos esą negalėjo būti skirtos, nes tarnybos įsakymas buvo priimtas pažeidžiant patikrinimų tvarką ir klaidingai interpretuojant įstatymo pakeitimus.
Įmonė tvirtino, kad įstatymo pakeitimai negalėjo būti taikomi, nes Lietuva turėjo informuoti Europos Komisiją apie techninio reglamento projektą iki jo priėmimo, bet to nepadarė.
Tuo metu tarnyba įrodinėjo, kad įmonės skleista informacija skatino dalyvauti lošimuose, o bauda skirta pagrįstai.
Pirmos instancijos teismas 2022 metų rugsėjį pažymėjo, kad įstatymo pakeitimas turėjo būti notifikuotas EK, tačiau to nebuvo padaryta, todėl negali būti ir pripažintas pažeidimas bei taikomos sankcijos.
Tačiau „Olympic Casino Group Baltija“ skunde LVAT prašė konstatuoti, kad buvo pažeistos pagrindinės procedūros, susijusios su nekaltumo prezumpcijos pažeidimu ir teisingu procesu.
Tačiau LVAT konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog tarnyba negalėjo konstatuoti pažeidimo. Teismas taip pat atmetė įmonės argumentus, kad skundžiamos įsakymo dalys turėjo būti panaikintos dėl visos tyrimo medžiagos nebuvimo ir konkretaus pažeidimo nenustatymo.
