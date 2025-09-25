Teismas: „Lidl Lietuva“ turi paneigti reklamą apie kalėdinių pirkinių krepšelį

Tuo metu bendrovė sprendimą žada skųsti.
Vilniaus apygardos teismas rugsėjo 22 dieną tenkino konkurentės „Iki Lietuvos“ ieškinį dėl teisių į prekių ženklus pažeidimo, nesąžiningos konkurencijos ir klaidinančios bei neleistinos lyginamosios reklamos.
„Teismas nutarė (...) įpareigoti atsakovę „Lidl Lietuva“ visų parduotuvių išoriniuose ir vidiniuose stenduose bei naujienų portaluose (delfi.lt, 15min.lt, vz.lt) paskelbti paneigimą apie klaidinančią reklamą (...) ir minėtą paneigimą eksponuoti tokį patį kalendorinių dienų skaičių, kurį buvo skleidžiama klaidinanti reklama“, – BNS pranešė teismo atstovė Lina Nemeikaitė.
Be to, teismas įpareigojo „Lidl Lietuvą“ nutraukti „Iki Lietuvos“ ženklų naudojimą ir uždrausti naudoti juos ateityje.
„Lidl Lietuvos“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis BNS teigė, kad bendrovė šį teismo sprendimą skųs.
„Ir toliau laikomės nuomonės, kad tarpusavyje galima lyginti ne tik identiškus produktus, bet ir objektyviai analogiškus. Todėl esame pasiryžę teismo sprendimą skųsti, kad visi rinkos žaidėjai turėtų aiškias taisykles dėl lyginamosios reklamos, o vartotojams ji taptų įprasta ir naudinga“, – BNS teigė A. Bubnelis.
„Iki Lietuva“ taip siekė žalos atlyginimo, tačiau teismas bylą dėl šios dalies sustabdė, kol įsiteisės sprendimas dėl reklamos sklaidos.
„Teismo vertinimu, šioje proceso stadijoje pateiktų įrodymų pakanka, kad teismas priimtų sprendimą dėl ieškinio pagrindo. (...) Ieškinio reikalavimas priteisti ieškovei iš atsakovės neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimą spręstinas tik įsiteisėjus sprendimui dėl ieškinio pagrindo“, – teigiama teismo nutartyje.
Teismas taip pat atmetė „Lidl Lietuvos“ priešieškinį „Iki Lietuvai“ dėl teisių į ženklą pažeidimo, neteisėtos lyginamosios reklamos, nesąžiningos konkurencijos paneigimo ir žalos atlyginimo.
Teismo sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
Pasirodžius pranešimui apie skirtą baudą, „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis naujienų portalui tv3.lt situaciją pakomentavo taip:
„Lyginamoji reklama yra fundamentali vartotojų teisė gauti aiškią ir patikrinamą informaciją apie kainas. Tai vienas geriausių sąžiningos konkurencijos įrankių. Tai visoje ES įprasta ir skatinama praktika, kuri verčia prekybininkus konkuruoti ne lozungais, o kainomis lentynose. Lyginamoji reklama leidžia išsirinkti žemiausios kainos produktus, todėl daugelyje pasaulio šalių „Lidl“ aktyviai ją naudoja, ketiname ją naudoti Lietuvoje ir toliau. Lietuvos teismų praktika dėl lyginamosios reklamos nėra gausi, ypač mažmeninės prekybos sektoriuje. Jos interpretavimo principai dar tik formuojasi. Tai vienas pirmųjų kartų, kai Lietuvos teismui teko gilintis į maisto produktų lyginamosios reklamos specifiką. Tad suprantama, kodėl teismas tiek dėmesio skyrė įvairioms detalėms, pavyzdžiui, buvo analizuojama, kuo skiriasi 45 proc. ir 48 proc. riebumo sūriai. Arba kuo skiriasi parduotuvėje išpjaustyta kiauliena nuo išpjaustytos skerdykloje. Buvo skaičiuojama, kiek žodžių per sekundę gali perskaityti žmogus. Tačiau vartotojams svarbiausi aspektai, mūsų nuomone, liko nuošalyje. Susidaro įspūdis, kad teismas kitaip vertina lyginamosios reklamos taisykles, kurių taikymo praktika jau buvo iš esmės susiformavusi. Ir toliau laikomės nuomonės, kad tarpusavyje galima lyginti ne tik identiškus produktus, bet ir objektyviai analogiškus. Todėl esame pasiryžę teismo sprendimą skųsti, kad visi rinkos žaidėjai turėtų aiškias taisykles dėl lyginamosios reklamos, o vartotojams lyginamoji reklama taptų įprasta ir naudinga. Kaip to ir siekė Lietuvos įstatymų leidėjas.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!