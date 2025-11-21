 
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Taivanas panaikino visus apribojimus maisto produktų importui iš vienos šalies

2025-11-21 15:16 / šaltinis: BNS
2025-11-21 15:16

Taivanas penktadienį panaikino visus apribojimus maisto produktų importui iš Japonijos, taip dar kartą parodydamas paramą Tokijui po pranešimų, kad Kinija nutrauks pirkimus dėl nesutarimų su naująja premjere.

Taivano vėliava (nuotr. Scanpix)

Taivanas penktadienį panaikino visus apribojimus maisto produktų importui iš Japonijos, taip dar kartą parodydamas paramą Tokijui po pranešimų, kad Kinija nutrauks pirkimus dėl nesutarimų su naująja premjere.

0

Taipėjaus vyriausybė buvo įvedusi visišką draudimą importuoti maisto produktus iš penkių Japonijos regionų, esančių aplink 2011 m. Fukušimos branduolinės katastrofos, kurią sukėlė didžiulis žemės drebėjimas ir cunamis, vietą, o 2022 ir 2024 m. kai kuriuos apribojimus sušvelnino.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taivano Maisto ir vaistų administracija penktadienį paskelbė, kad „Japonijos maisto saugos valdymo priemonės grįžta į normalią padėtį“ ir įsigalioja nedelsiant.

„Nuo 2011 m. Taivanas atliko daugiau nei 270-ies tūkst. Japonijos maisto produktų siuntų patikras pasienyje, siekdamas nustatyti radiacijos lygį, ir neatitinkančių reikalavimų buvo 0 procentų“, – teigiama pranešime.

„Papildomos radiacijos poveikio rizikos japoniškuose maisto produktuose vertinimas yra „nereikšmingas“, – teigiama pranešime, cituojant neįvardytus mokslinius duomenis.

Po Taivano apribojimų sušvelninimo tik Kinija, Honkongas, Makao, Rusija ir Pietų Korėja taiko specialias Japonijos maisto produktų importo kontrolės priemones, teigia agentūra.

Taivano pareiškimas paskelbtas po to, kai Japonija ir Kinija susikivirčijo dėl naujosios Japonijos ministrės pirmininkės Sanae Takaichi pareiškimo, kad Tokijas galėtų karine jėga įsikišti į bet kokį puolimą prieš salą.

Kinija teigia, kad demokratinis Taivanas yra jos teritorijos dalis, ir grasina panaudoti jėgą salos kontrolei perimti.

Ketvirtadienį socialiniuose tinkluose buvo paskelbtos Taivano prezidento Lai Ching-te nuotraukos, kuriose jis laiko lėkštę su sušiais, taip parodydamas paramą Tokijui.

Lai, atviras Taivano suvereniteto gynėjas, kurio Kinija nekenčia, apkaltino Pekiną „smarkiai“ pakenkus taikai regione per tą eskaluotą ginčą.

Kinijos užsienio reikalų ministerija Lai pranešimus pavadino „triukais“.

Japonijos užsienio reikalų ministerija pasveikino Taivano sprendimą panaikinti visus apribojimus ir pareiškime nurodė, kad tai „paskatins atstatyti“ vietoves, nuniokotas 2011 m. per žemės drebėjimą ir cunamį.

