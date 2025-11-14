Kinija iškvietė Japonijos ambasadorių dėl premjerės komentarų apie Taivaną

Praėjusią savaitę S. Takaichi parlamento komitetui pareiškė, kad jei Kinija užpultų Taivaną, tai sukeltų Japonijai „išlikimo grėsmę“ ir galėtų paskatinti Tokiją pasinaudoti savo teise į savigyną, pranešė naujienų agentūra „Kyodo“.
Kinijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad S. Takaichi komentarai buvo atvirai provokuojantys ir itin pavojingi. Taivanas yra Kinijos dalis, o Taivano klausimas yra „neliečiama raudonoji linija“, sakoma ministerijos pareiškime.
Demokratinis Taivanas, turintis 23,4 mln. gyventojų, nuo 1949 m. yra valdomas savarankiškai. Kinija laiko salą savo teritorija ir ne kartą grasino ją aneksuoti.
Ketvirtadienį iškvietusi ambasadorių Kenji Kanasugi, Kinija pareikalavo, kad S. Takaichi atsiimtų savo žodžius, sukėlusius didelį pasipiktinimą Kinijoje ir sulaukusius griežtų komentarų, įskaitant ir Kinijos diplomatų.
Taivanas buvo Japonijos kolonija nuo 1895 iki 1945 m. ir tik kelių valstybių yra pripažįstamas suverenia šalimi. Dauguma šalių, įskaitant JAV, palaiko oficialius diplomatinius santykius su Kinijos Liaudies Respublika, o ne su Taivanu.
