  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kinija

Kinija iškvietė Japonijos ambasadorių dėl premjerės komentarų apie Taivaną

2025-11-14 09:46 / šaltinis: ELTA
2025-11-14 09:46

Kinija iškvietė Japonijos ambasadorių dėl naujosios Japonijos ministrės pirmininkės Sanae Takaichi pareiškimų apie Taivaną, penktadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija Pekine. 

Taivano ir Kinijos vėliavos. (nuotr. SCANPIX)

Kinija iškvietė Japonijos ambasadorių dėl naujosios Japonijos ministrės pirmininkės Sanae Takaichi pareiškimų apie Taivaną, penktadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija Pekine. 

0

Praėjusią savaitę S. Takaichi parlamento komitetui pareiškė, kad jei Kinija užpultų Taivaną, tai sukeltų Japonijai „išlikimo grėsmę“ ir galėtų paskatinti Tokiją pasinaudoti savo teise į savigyną, pranešė naujienų agentūra „Kyodo“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kinijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad S. Takaichi komentarai buvo atvirai provokuojantys ir itin pavojingi. Taivanas yra Kinijos dalis, o Taivano klausimas yra „neliečiama raudonoji linija“, sakoma ministerijos pareiškime. 

Demokratinis Taivanas, turintis 23,4 mln. gyventojų, nuo 1949 m. yra valdomas savarankiškai. Kinija laiko salą savo teritorija ir ne kartą grasino ją aneksuoti. 

Ketvirtadienį iškvietusi ambasadorių Kenji Kanasugi, Kinija pareikalavo, kad S. Takaichi atsiimtų savo žodžius, sukėlusius didelį pasipiktinimą Kinijoje ir sulaukusius griežtų komentarų, įskaitant ir Kinijos diplomatų. 

Taivanas buvo Japonijos kolonija nuo 1895 iki 1945 m. ir tik kelių valstybių yra pripažįstamas suverenia šalimi. Dauguma šalių, įskaitant JAV,  palaiko oficialius diplomatinius santykius su Kinijos Liaudies Respublika, o ne su Taivanu. 

