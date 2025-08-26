Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Swedbank“ apkarpė Latvijos ir Estijos ekonomikų augimo šiemet prognozes

2025-08-26 12:37 / šaltinis: BNS
2025-08-26 12:37

Vieną didžiausių Baltijos šalyse finansų grupę turinčio Švedijos „Swedbank“ pablogino pavasarį skelbtas Baltijos šalių ekonomikų augimo šiais metais prognozes.

Swedbank (bendrovės nuotr.)

Vieną didžiausių Baltijos šalyse finansų grupę turinčio Švedijos „Swedbank“ pablogino pavasarį skelbtas Baltijos šalių ekonomikų augimo šiais metais prognozes.

Lietuvos bendrojo vidaus produkto didėjimo 2025-aisiais prognozė apkarpyta nuo 2,8 proc. iki 2,6 proc., Latvijos – nuo 2,5 proc. iki 2,3 proc., Estijos – 1,2 proc. iki 0,6 procento.

Tuo tarpu Lietuvos ekonominės plėtros ateinančiais metais prognozė pagerinta nuo 2,3 proc. iki 3,2 proc., Latvijos – pabloginta nuo 2,5 proc. iki 2,3 proc., o Estijos – liko nepakeista – 2 procentai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vidutinės metų infliacijos 2025-aisiais Lietuvoje prognozė liko 3,8 proc., Latvijoje – padidinta nuo 3,1 proc. iki 3,7 proc., Estijoje – liko 5,5 procento.

„Swedbank“ ekspertų naujausiais vertinimais, kitąmet vartojimas Lietuvoje gali brangti 3,5 proc. (ankstesnė prognozė – 2,3 proc.), Latvijoje – 2,8 proc. (2,7 proc.), Estijoje – 3,7 proc. (3,9 proc.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

