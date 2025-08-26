„Swedbank“ apkarpė Latvijos ir Estijos ekonomikų augimo šiemet prognozes

Lietuvos bendrojo vidaus produkto didėjimo 2025-aisiais prognozė apkarpyta nuo 2,8 proc. iki 2,6 proc., Latvijos – nuo 2,5 proc. iki 2,3 proc., Estijos – 1,2 proc. iki 0,6 procento.
Tuo tarpu Lietuvos ekonominės plėtros ateinančiais metais prognozė pagerinta nuo 2,3 proc. iki 3,2 proc., Latvijos – pabloginta nuo 2,5 proc. iki 2,3 proc., o Estijos – liko nepakeista – 2 procentai.
Vidutinės metų infliacijos 2025-aisiais Lietuvoje prognozė liko 3,8 proc., Latvijoje – padidinta nuo 3,1 proc. iki 3,7 proc., Estijoje – liko 5,5 procento.
„Swedbank“ ekspertų naujausiais vertinimais, kitąmet vartojimas Lietuvoje gali brangti 3,5 proc. (ankstesnė prognozė – 2,3 proc.), Latvijoje – 2,8 proc. (2,7 proc.), Estijoje – 3,7 proc. (3,9 proc.).
