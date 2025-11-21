Šventėms „Iki“ atnaujino vieną populiariausių prekių: pirkėjai dovanas galės pakuoti tvariau

„Įdomi statistika – visų laikų pati populiariausia prekė bet kurioje parduotuvėje yra paprasčiausias pirkinių maišelis. Jų pasirinkimas labai gerai atskleidžia, kiek pirkėjams rūpi tvarumas. Jau ne vienerius metus iš eilės matome, kad pirkėjams svarbu, jog pirkinių maišelis būtų pagamintas atsakingai, kiek įmanoma draugiškiau aplinkai, todėl vis dažniau jie renkasi popierines alternatyvas. O ypač didelio susidomėjimo sulaukia riboto leidimo kalėdiniai maišeliai, kurie visai lengvai gali virsti dovanų pakavimo popieriumi. Tai naudinga ir aplinkai, ir piniginei, be to, padeda sutaupyti ir laiko“, – sako G. Kitovė.
Specialaus dizaino kalėdinius popierinius maišelius „Iki“ pristatė prieš penkerius metus, o puiki pirkėjų reakcija ir aktyvumas juos perkant bei prikeliant naujam gyvenimui paskatino tai paversti kasmete šventine tradicija. Kaip ir praėjusiais metais, išskirtiniai maišeliai džiugins dviejų spalvų raštais: kalėdiškai žalia su imbieriniais sausainiais ir snaigėmis bei šventiškai raudona su pieno ir sausainiukų motyvu.
Šie kalėdiniai pirkinių maišeliai yra pagaminti iš 100 proc. perdirbamo popieriaus, jų raštai išspausdinti aplinkai draugiškais vandens pagrindo dažais. Be to, šis popierius yra tvirtesnis nei dovanų pakavimui skirtas įprastasis, tad lengviau atlaiko net ir šventines keliones.
Kaip pakartotinai panaudoti maišelį dovanų pakavimui?
Kaip taupant tiek laiką, tiek pinigus šventinėms dovanoms suteikti puošnų rūbą? „Iki“ dalijasi patarimais:
Dovanų popieriaus lapas. Nukirpkite maišelio rankenas pagal pažymėtą liniją, taip pat nukirpkite jo apačią ir perkirpkite šone. Turėsite šventiškai marginto popieriaus lapą, į kurį bus patogu supakuoti stačiakampes ar ritinio formos dovanas.
Skirtingų raštų derinimas. Dvigubas dizainas šiemet atveria dar daugiau galimybių nustebinti artimuosius. Pavyzdžiui, visą dovaną apvyniokite vieno rašto popieriumi. Tada antruoju apgaubkite tik vieną kraštą ar pusę, palikdami pirmojo sluoksnio kontrastą. Arba – antrajame popieriuje iškirpkite, pavyzdžiui, širdelę, eglutę ar paprasčiausią geometrinę formą. Uždėkite šį sluoksnį ant pirmojo taip, kad per iškarpas matytųsi apačioje esantis popierius. Tai suteiks dovanai šventiško žaismingumo ir atrodys itin kūrybiškai.
Maišelis net ir neįprastų formų dovanoms. Vien tik nukirpę maišelio rankenas pagal punktyrinę liniją iškart turėsite mielą ir stilingai puoštą šventinį maišelį. Jį lengva naudoti nestandartinių formų dovanoms, taip pat net ir didesnėms – pirkiniams skirto maišelio apačia yra ypač talpi. Viršų galite paprasčiausiai suklijuoti arba kaspinu, virvele perrišti viršuje padarytas skylutes.
Originalus vokas dovanų kortelei. Patiems iškirpti ir sulankstyti voką yra visai lengva, o rudas ir subtiliai šventiškais piešiniais dekoruotas maišelio popierius suteiks jūsų atviruko ar dovanų kortelės įpakavimui išskirtinumo. Pasitelkite ir fantaziją – pavyzdžiui, iškirpkite dvi vienodas kojinės formas ir jas suklijuokite, palikdami tik atvirą viršų, pro kurį įdėkite kortelę į vidų.
Dovanų etiketės. Išlaidos net ir tokioms smulkmenoms kaip etiketės dovanoms prieš šventes lengvai kaupiasi. Pasidarykite namines etiketes išsikirpę jas iš tvirto maišelio popieriaus. Teliks pradurti skylutę ir su virvele pritvirtinti prie dovanos.
Pakuotės medžiaga. Pakuojate dovaną į dėžutę, kurioje lieka nemažai tuščios erdvės? Pasirūpinkite dovanos saugumu ir užpildykite erdvę paglamžytu ar į ritinėlius susuktu šventiškai papuošto maišelio popieriumi.
Maišeliais jau prekiaujama visose tinklo parduotuvėse. Be to, būtent šiuose šventiškuose maišeliuose savo pirkinius gaus visi, užsisakę prekes internetinėje „Iki“ parduotuvėje per „LastMile“ platformą.
