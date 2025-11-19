„Sveikas protas nugalėjo“: vežėjai sveikina sienos su Baltarusija atidarymą

Savo ruožtu 25 didžiąsias transporto įmones vienijančio Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso (TTLA) generalinis sekretorius taip pat sako, organizacija sprendimą vertina teigiamai, tačiau lieka neaišku, kaip techniškai jis bus įgyvendintas ir ar visiems vežėjams reikės susimokėti mokesčius už stovėjimą Baltarusijos aikštelėse.
„Puikus sprendimas, labai džiaugiamės tuo (...). Sveikas protas nugalėjo ir mes taisome buvusias klaidas ir labai džiaugiamės, kad pasienio punktai bus atidaromi anksčiau nei planuota“, – BNS sakė „Linavos“ prezidentas Erlandas Mikėnas.
„Dabar jau mes galvojame į priekį, kaip organizuoti muitinės darbus, kad ta muitinė greičiau veiktų, nes jeigu muitinė veiks taip, kaip dirbo iki uždarymo sienos, tai mūsų vilkikai iki Naujų metų neparvažiuos“, – pridūrė jis.
Anot asociacijos pranešimo, dabar itin svarbu gera institucijų koordinacija, eilių valdymas ir nuolatinis vežėjų informavimas.
Pasak E. Mikėno, jo žiniomis, Baltarusijai teks mokėti lapkričio 10 dieną jos nustatytą 120 eurų mokestį už Lietuvos transporto priemonių paros stovėjimą Minsko paskirtose aikštelėse. Anto jo, taip pat bus skaičiuojamas mokestis už jų transportavimą į paskirtas aikšteles pasienyje su Lietuva.
„Gavau informacijos, kad mokestis nebus nuimtas ir išlieka tas pats. Vilkiko su puspriekabe stovėjimas kainuoja 120 eurų, puspriekabė viena, be vilkiko – taip pat 120 eurų. O transporto elektroninė eilė, kuri buvo sudaryta (Baltarusijos – BNS), galioja ir tie vilkikai, kurie pavėluos pravažiuoti (per pasienį – BNS), bus iš jos išbraukti“, – BNS aiškino E. Mikėnas.
Premjerei Ingai Ruginienei trečiadienį pareiškus, kad Vyriausybė nesvarsto kompensuoti nuostolių vežėjams, „Linavos“ prezidentas sako, kad tokio reikalavimo asociacija kol kas nekelia ir viskas priklausys nuo to, kaip greitai vilkikai grįš į Lietuvą.
„Girdėjau kai kurių atskirų vežėjų pamąstymus (dėl nuostolių kompensavimo – BNS), bet pirmiausia norime grįžti į Lietuvą, o tada spręsime“, – sakė E. Mikėnas.
TTLA: kažkas turi prisiimti atsakomybę
„(Sienos atidarymą – BNS) vertiname teigiamai, dabar reikės tik sulaukti, kaip techniškai jis bus įgyvendintas. Kaip dabar bus tos mašinos paleidinėjamos iš Baltarusijos parkavimo aikštelių? Ar visiems reikės susimokėti tuos mokesčius už parkavimą?“ – klausė TTLA generalinis sekretorius Povilas Drižas.
Pasak jo, Baltarusijoje yra įstrigę iki 150 aljanso įmonių transporto priemonių, o skaičiuoti jų nuostolius dar per anksti.
„Informacijos (dėl mokesčio už krovininių automobilių stovėjimą – BNS) taip pat neturime, nes niekas iš tų aikštelių dar nepajudėjo. Kai sieną atidarys visiškai (...) ir galbūt dėl to įvyks techniniai suderinimai su Baltarusijos puse, tik tada transportas pradės judėti iš parkavimo aikštelių. Tai turbūt jau rytoj ar poryt paaiškės, kokia yra ta situacija tikroji“, – teigė P. Drižas.
TTLA generalinio sekretoriaus teigimu, aljansas galbūt kreipsis dėl nuostolių kompensavimo, tik dar neaišku, ar to bus reikalaujama Lietuvos, ar Baltarusijos.
„Nuostolių kompensavimo klausimas yra labai yra sudėtingas (...). Nuostoliai, kurie yra dabar patiriami, tai yra sprendimas iš Baltarusijos pusės. Priežastinis to ryšys yra aiškus, tai yra mūsų sienos uždarymas. Sunku dabar pasakyti, kas jau už jį yra atsakingas, bet kažkas turėtų tą atsakomybę prisiimti. Tą pamatysime turbūt ateityje“, – BNS sakė P. Drižas.
Ministrų kabinetas trečiadienį nusprendė 10 dienų anksčiau nei planuota atverti sieną su Baltarusija. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla bus atnaujinta nuo ketvirtadienio.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius trečiadienį per pietus teigė, kad „baltarusiai sveikina“ Lietuvos sprendimą, tačiau Minsko atsako dėl įstrigusių Lietuvos vilkikų grąžinimo ir transporto priemonių apmokestinimo dar nėra.
BNS rašė, kad Vyriausybė sieną su Baltarusija su tam tikromis išimtimis spalio 30-ąją uždarė mėnesiui, tai padaryta reaguojant į kontrabandinių balionų civilinei aviacijai keliamą grėsmę.