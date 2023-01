Susipažinkite su reikalavimais: paruošė taisykles investuojantiems į didelės galios baterijų sistemas

„Lietuvoje sparčiai augant atsinaujinančių energijos išteklių elektros gamybai ir mums ruošiantis prisijungimui prie kontinentinės Europos sinchroninės zonos, baterijų svarba elektros sistemoje vis didėja. Paruošėme aiškias taisykles, kurios bus taikomos visiems energijos kaupikliams, kurie bus prijungti mūsų valdomo elektros perdavimo tinklo, ir pateikiame jas rinkos dalyvių dėmesiui.

Atlikę viešąją konsultaciją, valdymo reikalavimus patvirtinsime ir jais vadovausimės, prijungdami naujus įrenginius“, – sako Donatas Matelionis, „Litgrid“ Sistemos valdymo departamento direktorius.

Rinkoje augant atsinaujinančių išteklių gamybai, kuri priklauso nuo gamtos sąlygų, o ne paklausos, didėja didmeninių kainų svyravimai. Baterijų sistemos gali būti kraunamos, kai elektra pigi, ir parduoti energiją jai pabrangus.

Dėl savo greito reakcijos laiko baterijos taip pat gali dalyvauti balansavimo rinkoje. Baltijos šalių perdavimo sistemos operatorių „Litgrid“, AST ir „Elering“ skaičiavimais, jau po dviejų metų balansavimo pajėgumų poreikis sieks 1512 MW, o vėliau išaugs dar labiau. Tik mažoji šio poreikio dalis gali būti užtikrinama operatorių turimais pajėgumais, o baterijų sistemos yra konkurencingiausias būdas teikti didelę dalį balansavimo paslaugų.

Pasak D. Matelionio, nuo 2025 m. pradžios kiekvieną dieną balansavimo pajėgumus operatoriai pirks bendrame aukcione. Bus perkamos automatinio bei rankinio dažnio atkūrimo rezervo paslaugos, o po sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais – ir dažnio išlaikymo rezervas. Šie rezervai skiriasi savo reakcijos greičiu ir trukme – dažnio išlaikymo rezervas turi būti aktyvuotas per 30 sekundžių, automatinis dažnio atkūrimo rezervas – per 5 minutes, o rankinis dažnio atkūrimo rezervas – per 12,5 minučių.

Šiuo metu taip pat rengiamas naujas atsinaujinančių išteklių energetikai aktualus Prisijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas. Jame numatyta, kad investuotojai į atsinaujinančių išteklių energiją gali įrengti energijos kaupimo sistemas, siekdami sumažinti galimus ribojimus, kurie būtų taikomi elektros gamybai viršijus vartojimo ir eksporto galimybes.

Rinkos konsultacija dėl elektros energijos kaupimo įrenginių prijungimo prie perdavimo tinklo valdymo reikalavimų vyks iki vasario 15 dienos. Jos metu rinkos dalyviai gali užduoti klausimus, teikti savo pastabas.

AB „Litgrid“, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė, palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje. Bendrovė Lietuvoje valdo daugiau kaip 7 tūkst. km oro linijų, daugiau kaip 200 transformatorių pastočių ir 17 tarpsisteminių linijų su kitomis šalimis, nuolat vykdo jų priežiūrą siekiant užtikrinti tinkamą elektros energijos perdavimą visiems šalies gyventojams, įstaigoms ir kitoms organizacijoms.

Nuo 2010 m. gruodžio 22 d. AB „Litgrid“ akcijos įtrauktos į vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ Papildomąjį prekybos sąrašą. 97,5 proc. AB „Litgrid“ akcijų valdo energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė „EPSO-G“, kurių 100 proc. akcijų priklauso Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai.