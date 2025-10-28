Susikirto dėl pensijų didinimo: štai kokie pokyčiai laukia

Seimas šiuo metu svarsto šalies vadovo teiktas pataisas, numatančias, kad individualiai pensijos daliai indeksuoti papildomai būtų skiriama nuo 20 iki 75 proc. planuojamo „Sodros“ biudžeto teigiamo pinigų srautų rezultato.
„Į jį (pasiūlymą – BNS) žiūriu labai skeptiškai, nes tai dar labiau sumažintų mums erdvę mūsų diskreciniams sprendimams formuojant biudžetą“, – interviu BNS sakė K. Vaitiekūnas.
„Tai būtų dar didesnis automatizavimas, didesnė lėšų dalis paskirstoma automatiškai ir mažiau politinių sprendimų. Nemanau, kad tai yra gera kryptis, ypač dabartinėje situacijoje“, – pridūrė jis.
Anot ministro, svarstant prezidento teiktas pataisas galima būtų rasti kompromisą, leisiantį pensijų didinimui privalomai skirti mažiau „Sodros“ perviršio.
Naudojama apie 11 proc. „Sodros“ biudžeto pertekliaus
K. Vaitiekūno teigimu, kitais metais pensijų didinimui naudojama apie 11 proc. „Sodros“ biudžeto pertekliaus.
BNS rašė, kad Vyriausybė siūlo kitąmet pensijas didinti daugiau nei 12 proc. iki 750 eurų, o turintiesiems būtinąjį stažą – iki 810 eurų.
Prezidentas teigia, kad pensijas sparčiau reikia didinti dėl vis dar aukšto senjorų skurdo lygio.
„Sodros“ biudžeto perteklius leidžia kaupti „Sodros“ rezervą, skirtą pasiruošimui kritinėms situacijoms. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, dabar jis siekia apie 3,644 mlrd. eurų, o kitų metų kovą turėtų išaugti iki 4,396 mlrd. eurų.