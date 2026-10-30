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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Statybos inspekcija stabdo „Neries namų“ statybas Žirmūnuose

2026-10-30 15:52 / šaltinis: ELTA
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2026-10-30 15:52
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Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija penktadienį pranešė (VTPSI) stabdanti „Neries namų“ statybas sostinės Žirmūnų gatvėje.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (nuotr. Dainiaus Labučio)

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija penktadienį pranešė (VTPSI) stabdanti „Neries namų“ statybas sostinės Žirmūnų gatvėje.

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Pasak inspekcijos, sprendimas stabdyti bendrovės „Investicijų grupė“ vykdomus statybos darbus priimtas nustačius statybos teisės aktų reikalavimų pažeidimų.

Statybos inspekcija taip pat gavo skundą dėl statybvietėje besiveržiančio požeminio vandens, todėl teigia ketinanti aiškintis šios situacijos aplinkybes bei galimas rizikas. Lietuvos geologijos tarnyba rašte nurodo, kad sklypas patenka į didelės požeminio vandens proveržio rizikos zoną.

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„Tokius proveržius gali lemti pažeisti gręžiniai arba statybos metu pažeisti vandeniui nelaidūs geologiniai sluoksniai. Jų suvaldymas gali būti techniškai sudėtingas – užsandarinus vieną proveržio vietą, vanduo gali prasiveržti kitose“, – pranešime nurodė inspekcija.

Pasak jos, šiame objekte ir toliau bus vykdoma statybos valstybinė priežiūra.

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