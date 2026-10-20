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„Vilniaus džiazas“: sostinės senamiestyje baigiamas statyti 30 mln. eurų vertės kompleksas

2026-10-20 14:29 / šaltinis: ELTA
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2026-10-20 14:29
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Vilniaus senamiestyje, K. Vanagėlio gatvėje, baigiamas statyti apie 30 mln. eurų vertės gyvenamasis ir administracinis kompleksas „Vilniaus džiazas“, pranešė projektą vystanti bendrovė „Unique Properties“.

Vilniaus senamiestyje baigiamas statyti 30 mln. eurų vertės kompleksas (nuotr. Organizatorių)

Vilniaus senamiestyje, K. Vanagėlio gatvėje, baigiamas statyti apie 30 mln. eurų vertės gyvenamasis ir administracinis kompleksas „Vilniaus džiazas“, pranešė projektą vystanti bendrovė „Unique Properties“.

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Skelbiama, kad šiuo metu projekto baigtumas siekia 85 proc. Kompleksą sudaro du daugiabučio korpusai su 60 butų ir 11 komercinių patalpų, restauruotas tarpukario administracinis pastatas bei pertvarkomas jo priestatas.

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„Unique Properties“ vadovo Gedimino Tursos teigimu, šiuo metu projekte parduota arba rezervuota daugiau kaip trečdalis butų.

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„Vilniaus Džiaze“ siekėme ne tik aukštos statybos kokybės, bet ir tikro ryšio su Senamiesčiu. Išsaugojome seną liepą, restauravome ilgus dešimtmečius apleistą tarpukario pastatą, įrengiame viešą skverą“, – pranešime cituojamas G. Tursa.

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Planuojama, kad lapkritį, užbaigus statybos ir aplinkos tvarkymo darbus, visuomenei bus atvertas naujasis kvartalas ir jame įrengtas rašytojo Ričardo Gavelio vardu pavadintas skveras.

Bendrovė nurodo, kad kompleksą projektavo architektūros studija „Do Architects“.

ELTA primena, kad bendrovė „Unique Properties“ komplekso „Vilniaus Džiazas“ statybas sostinės senamiestyje, K. Vanagėlio gatvėje, pradėjo 2024 m. vasario mėnesį.

indeliai.lt

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