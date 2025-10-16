Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Sprendimas dėl dyzelino akcizo sušvelnintų labai spartų jo augimą, sako finansų ministras

2025-10-16 17:15 / šaltinis: BNS
2025-10-16 17:15

Finansų ministerijai siūlant nuo kitų metų kiek padidinti dyzelino akcizą – dėl to litras kuro brangtų maždaug 4 centais, ministras sako, jog toks sprendimas sušvelnintų labai spartų jo augimą, koks buvo numatytas anksčiau.   

Dyzelinas (nuotr. Shutterstock.com)

Finansų ministerijai siūlant nuo kitų metų kiek padidinti dyzelino akcizą – dėl to litras kuro brangtų maždaug 4 centais, ministras sako, jog toks sprendimas sušvelnintų labai spartų jo augimą, koks buvo numatytas anksčiau.   

„Keičiamas akcizų įstatymas, yra sustabdomas CO2 komponentės dyzelinui augimas nuo kitų metų, išlaikomas 2025 metų lygis ir tai leis, kad dyzelinas brangtų ne 10 centų, kaip buvo planuota, bet 4 centais ir šiek tiek sušvelnintų tą labai greitą augimą“, – Vyriausybės posėdyje ketvirtadienį sakė Kristupas Vaitiekūnas. 

„Akivaizdu, augimo tempas per didelis ir mes nusprendėm jį prilėtinti“, – pridūrė jis. 

Numatoma, kad dėl šio sprendimo valstybės biudžetas negaus apie 60,6 mln. eurų anksčiau planuotų pajamų.   

Ministerija siūlo nedidinti akcizo kintamosios dalies – CO2 dedamosios, tačiau padidinti pastoviąją dalį, dėl to šis kuras brangtų apie 4 centais.  

SIūloma, kad pastovioji akcizo dalis didėtų nuo 466 iki 500 eurų už 1 tūkst. litrų, o kintamoji liktų tokia pat – 53,6 euro. Taigi, bendras akcizas didėtų 6,5 proc. – nuo 519,6 iki 553,6 euro.   

„Vasarą turėjom pratimą išsianalizuoti situaciją, kas vyksta su dyzelinio kuro pardavimais, nes jie nukritę gerokai sparčiau nei buvo planuota konservatorių Vyriausybės – buvo planuoti 6 proc., o realus kritimas yra virš 10 proc., tai tokioje situacijoje akivaizdu, pajamų iš dyzelino akcizo surenkam daugiau negu 2024 metais, bet ne tiek daugiau, kiek buvo planuota“, – ketvirtadienį aiškino finansų ministras.  

Anot jo, benzino, kito kuro, alkoholio ir tabako akcizų didinimas vyksta pagal trimetį planą ir „jų dinamika nėra keičiama“. 

BNS rašė, kad K. Vaitiekūnas po koalicijos tarybos posėdžio praėjusį ketvirtadienį tvirtino, kad valdančiosios koalicijos partneriai sutarė, jog dyzelino akcizo didinimas būtų atidėtas vieneriems metams.

Transporto verslo ir degalinių atstovai praėjusią savaitę paragino valdžią dyzelino akcizą mažinti nuo 52 iki 44 centų už litrą, kad jis būtų konkurencingesnis su kitomis šalimis bei vežėjai vėl piltųsi degalus Lietuvoje, o ne Lenkijoje.

Verslui raginant suvienodinti dyzelino akcizą su kaimyninių šalių kaina, K. Vaitiekūnas šią savaitę teigė nematantis galimybių įgyvendinti tokią idėją.

Premjerė Inga Ruginienė anksčiau sakė, kad sumažinti akcizą būtų sudėtinga.

Vyriausybė yra linkusi kitąmet anksčiau numatytą dyzelino akcizo didinimą atidėti 2027 metams. Ministras interviu BNS kiek anksčiau sakė, kad jo nedidinant valstybė prarastų apie 100 mln. eurų pajamų.

