Sostinės gyventojai sukilo: protestuoja prieš žinomo sporto klubo griovimą – jo vietoje planuojami daugiabučiai

„Mes, Vilniaus Žirmūnų rajono ir aplinkinių rajonų gyventojai, reiškiame nepritarimą planuojamam daugiabučių gyvenamųjų namų projektui Kareivių g. 14, vietoje dabar veikiančio sporto klubo ir baseino „Impuls“”, – nurodoma peticijos aprašyme.
Anot gyventojų, daugelį metų šis sporto klubas buvo vienintelis viešai prieinamas rekreacijos ir sporto centras aplinkiniams gyventojams. Daugeliui miestiečių, kurie gyvena netoliese, tai vienintelė vieta, kur jie gali sportuoti, nenutoldami toli nuo namų. Būtent šis sporto klubas turėjo ir baseiną, kuriuo naudojosi daugelis gyventojų. Vertinant tai, kad viešų baseinų Vilniuje nėra daug – tai didelis smūgis aplinkiniams gyventojams.
„Impuls“ teikia nepakeičiamą naudą bendruomenei – uždarius šį objektą, gyventojai netektų prieinamos rekreacijos vietos, ypač vaikai ir senjorai. Projekto vystytojų argumentai naujajame objekte palikti sporto veiklai skirtą zoną neįtikina – numatomas plotas sportui (apie 1000kv.m.) yra ženkliai mažesnis nei yra dabar (apie 4000kv.m.), o baseino įrengti net nebeplanuojama”, – rašo gyventojai.
Žirmūnų bendruomenė taip pat nurodo, kad jų rajonas yra vienas labiausia urbanizuojamų visame mieste. Gyventojai įsitikinę, kad nauji daugiabučiai yra statomi neatsižvelgiant į gyventojų pastabas, į tvarios plėtros principus. Jie nuogąstauja, kad naujuose daugiabučiuose parkavimo vietų bus mažiau nei butų, todėl gyventojai, kuriems požeminio parkingo neužteks, ieškos parkavimo vietų aplinkinių daugiabučių kiemuose. Gyventojai įsitikinę, kad aplinkiniai namai jau ir taip yra pilni automobilių.
„Rajono socialinė infrastruktūra (mokyklos, darželiai, sporto erdvės) jau perpildyta – nauji gyventojai tik dar labiau ją apkraus. Projekto vystytojai neatliko socialinės infrastruktūros apkrovos analizės. Kareivių–Žirmūnų gatvių mazgas yra vienas labiausiai apkrautų mieste; naujos statybos reikštų dar didesnius kamščius, triukšmą ir oro taršą. Automobilinių srautų analizė ir modeliavimas taipogi nebuvo atlikti”, – savo abejonėmis dalinasi žmonės.
Gyventojai taip pat kelia klausimus dėl projekto skaidrumo. Jiems taip pat kliūna faktas, kad teritorija bus užstatyta daugiabučiais – gyvenamosios paskirties pastatais. Tokiu būdu nebeliks mišraus teritorijos planavimo kuris numatytų, kad gyventojams būtų prieinamos ir įvairios rekreacijos vietos.
Taigi, šia peticija žmonės norėtų atkreipti miesto savivaldybės dėmesį ir atsisakyti šio projekto arba iš esmės peržiūrėti atnaujinamos teritorijos projektą. Jie taip pat norėtų, kad teritorijoje liktų sporto centras su baseinu. Gyventojai norėtų būti įtraukti į planavimo procesą, kad galėtų išsakyti savo poziciją ir poreikius, o bendrasis Vilniaus planas būtų vykdomas, o ne apeinamas privataus verslo nauda.
Pirmadienio vakarą peticiją pasirašė 250 žmonių.
Primename, kad Kareivių ir Žirmūnų gatvių sankirtoje planuojama statyti daugiabutį. Sporto klubas „Impuls“ pagal vystytojo planus bus nugriautas 2027 pabaigoje – 2028-ųjų pradžioje. Naujuoju projektu numatoma įrengti kitą sporto klubą, gerokai mažesnį, taip pat neplanuojama jame įrengti baseino.