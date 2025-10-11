Vilniuje nuo tilto nukrito 12-metis: paaiškėjo, kaip viskas vyko

Pirminiais duomenimis, buvo pranešta, kad 11.30 val. nuo Žirmūnų tilto nukrito žmogus.
Nukrito nuo Žirmūnų tilto žmogus
Vilniuje nuo Žirmūnų tilto nukritęs vaikas išplaukė į krantą (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniuje nuo tilto nukrito berniukas
Buvo sukeltos didžiulės gelbėtojų pareigos. Į vietą skubėjo medikai, policija, ugniagesiai.
Liudininkai netrukus dar pranešė, kad maždaug 12–14 metų berniukas išnėrė iš vandens, išlipo į krantą ir nuėjo degalinės link.
Kiek vėliau paaiškėjo, kad nuo tilto nukrito 12-metis berniukas. Jis buvo rastas daugiabučių kieme.
Berniukas atiduotas medikams, nes patyrė kojos traumą.
Šaltinis:
tv3.lt
