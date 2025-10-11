Kalendorius
Spalio 11 d.
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje nuo tilto nukrito 12-metis: paaiškėjo, kaip viskas vyko

2025-10-11 13:48 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-10-11 13:48

Ketvirtadienį Vilniuje nuo Žirmūnų tilto nukrito 12-metis berniukas. 

Vilniuje nuo Žirmūnų tilto nukritęs vaikas išplaukė į krantą (nuotr. Broniaus Jablonsko)
20

0

Pirminiais duomenimis, buvo pranešta, kad 11.30 val. nuo Žirmūnų tilto nukrito žmogus.

Nukrito nuo Žirmūnų tilto žmogus
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nukrito nuo Žirmūnų tilto žmogus

Vilniuje nuo tilto nukrito berniukas

Buvo sukeltos didžiulės gelbėtojų pareigos. Į vietą skubėjo medikai, policija, ugniagesiai.

Liudininkai netrukus dar pranešė, kad maždaug 12–14 metų berniukas išnėrė iš vandens, išlipo į krantą ir nuėjo degalinės link.

Kiek vėliau paaiškėjo, kad nuo tilto nukrito 12-metis berniukas. Jis buvo rastas daugiabučių kieme.

Berniukas atiduotas medikams, nes patyrė kojos traumą. 

