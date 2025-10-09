Nuo Žirmūnų tilto nukrito 12-metis: vaikas perduotas medikams

Pirminiais duomenimis, buvo pranešta, kad 11.30 val. nuo Žirmūnų tilto nukrito žmogus.
Buvo sukeltos didžiulės gelbėtojų pareigos. Atvyko medikai, policija, ugniagesiai.
Liudininkai netrukus dar pranešė, kad maždaug 12-14 metų berniukas išsikapano iš vandens, išlipo į krantą ir nuėjo degalinės link.
Kiek vėliau paaiškėjo, kad nuo tilto nukrito 12-metis berniukas. Jis buvo rastas daugiabučių kieme.
Berniukas atiduotas medikams, nes patyrė kojos traumą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!