Nuo Žirmūnų tilto nukrito 12-metis: vaikas perduotas medikams

Ketvirtadienį Vilniuje nuo Žirmūnų tilto nukrito 12-metis berniukas. 

Ketvirtadienį Vilniuje nuo Žirmūnų tilto nukrito 12-metis berniukas. 

Nukrito nuo Žirmūnų tilto žmogus
Pirminiais duomenimis, buvo pranešta, kad 11.30 val. nuo Žirmūnų tilto nukrito žmogus.

Buvo sukeltos didžiulės gelbėtojų pareigos. Atvyko medikai, policija, ugniagesiai.

Liudininkai netrukus dar pranešė, kad maždaug 12-14 metų berniukas išsikapano iš vandens, išlipo į krantą ir nuėjo degalinės link.

Kiek vėliau paaiškėjo, kad nuo tilto nukrito 12-metis berniukas. Jis buvo rastas daugiabučių kieme.

Berniukas atiduotas medikams, nes patyrė kojos traumą. 

