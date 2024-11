Skuodis: apie „Teltonikos“ problemas su keliais ir kabeliais sužinojome tik šiandien, bet klausimą spręsime

„Apie su keliais ir kabeliais susijusią problemą sužinojome tik šiandien. Tada turėjome apsitarimą. Problema aiški, sprendimas aiškus ir artimiausiu metu tas klausimas, kiek susijęs su mūsų kompetencijos sritimi bus išspręstas“, – penktadienį žurnalistams teigė M. Skuodis .

„Deja, apie problemą sužinojome iš socialinių tinklų“, – pridūrė jis.

„Via Lietuva“ generalinis direktorius Marius Švaikauskas pritarė ministrui – apie problemą sužinojo iš spaudos. Jis taip pat pabrėžė, kad „Teltonika“ nesikreipė dėl norimo vykdyti netipinio projekto, todėl siekiant tiesti laidus kelių apsaugos zonoje buvo taikomi standartiniai apribojimai.

„Apie šį projektą ir technines kliūtis sužinojau iš spaudos. Tačiau tą pačią sekundę sureagavome dėl to, kokios kliūtys yra (...) Tai ne pirmas strateginis projektas, kuriam reikia sprendimų. Jeigu tai biurokratinė dalis, tai galima rasti išeičių“, – tvirtino M. Švaikauskas.

„Projekto derinimo stadijoje „Via Lietuva“ nebuvo įtraukta“, – pabrėžė jis.

ELTA primena, kad „Teltonika“ grupės įmonės „AGP Investments“ vadovas A. Paukštys penktadienį pranešė, jog šalyje trūkstant elektros pajėgumų, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai (EIM) stabdant žemės paskirties keitimą į skirtą pramonei, aukštųjų technologijų įmonė „Teltonika“ stabdo Taivano puslaidininkių lustų gamyklos statybas Vilniuje.

„Stabdomos Teltonika THTH aukštųjų technologijų parko 10 gamyklų investicijos 55 ha teritorijoje, kurias buvo numatyta įgyvendinti iki 2028 m.“, – teigė jis.

Pasak A.Paukščio, sustabdžius statybas, nebus sukurta 6 tūkst. darbo vietų su vidutiniais 10 tūkst. eurų per mėnesį atlyginimais, kasmet nebus sukurti keli milijardai eurų Lietuvos bendro vidaus produkto (BVP) ir nebus sukurta nauja Puslaidininkių Lustų pramonė Lietuvoje – teks nutraukti projektavimo paslaugų pirkimo sutartį iš Taivano lustų gamykloms.

Verslininko teigimu, pagrindinė to priežastis – Lietuvoje trūksta 63 megavatų (MW) galios elektros pajėgumų, kuriuos įrengti iki 2027 m. „nebeliko vilties“, nepaisant to, kad EIM įmonei žadėjo „žalią“ koridorių investicijoms. Taip pat, anot A. Paukščio, per ilgai trunka žemės sklypų statyboms paskirties keitimas į pramoninę.

Verslininko teigimu, Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) prašyta įrengti elektrinę, kuri elektrą gamintų iš gamtinių dujų, tačiau to neleidžia aplinkosauginiai reikalavimai.

Tuo metu Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ tvirtina, jog kliūčių tiekti elektros energiją bendrovės „Teltonika“ aukštųjų technologijų parkui Vilniuje, nėra.