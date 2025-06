Hibridinio „Range Rover Sport“ testas: Rūmai su keturiais ratais

Kaip šiandien atsimenu tą dieną, kai BMW gūdžiais 1999 metais pristatė automobilį, kuris privertė žviegti kone kiekvieną šios markės gerbėją. Galingų, sportiškų, dinamiškų sedanų ir kupė gamintoja ryžosi sukurti visureigį. Na, arba bent jau į jį panašų automobilį.

Nors BMW nebuvo pirmasis vokiškos trejybės atstovas ar net pirmasis gamintojas apskritai, pasiryžęs imtis tokių šventvagiškų veiksmų, tačiau kuomet SUV automobiliams dėmesį pradėjo rodyti „Audi“, BMW, „Mercedes-Benz“ ar net „Porsche“, netrukus visas pasaulis apsivertė aukštyn kojom, mat įprasta visureigio samprata pasikeitė.

Sunkūs, vangūs, purvo voniose maudytis mėgę automobiliai buvo sterilizuoti, iščiustyti ir aprengti madingais drabužiais, o kiekvieno jų paskirtis tapo neturinti nieko bendro su bekele. „Audi Q7“ su 8 ar 12 cilindrų varikliu galėjo tapti greitkelių naikintuvu, „Porsche Cayenne“ įrodė, kad didelis automobilis gali kelyje elgtis ne ką prasčiau negu sportiškas kupė.

Netrukus SUV tapo automobiliu, galinčiu viską. Bet ar tikrai? Atsižvelgiant į „Range Rover“ inžinierių gyvenimo misiją, būtent šis britų gamintojas nesiryžo atsisakyti savo tikrojo pašaukimo kurti automobilius, galinčius ne tik patogiai nugabenti vaikus iki artimiausios mokyklos, bet ir įveikti didžiausius purvynus, gilias brastas – vietoves, kur įprastai norėtumėte laužyti 20 metų senumo „Nissan X-Trail“.

Range Rover Sport verdiktas akimirksniu:

Privalumai : Našus variklis, iš tikrųjų gali važiuoti bekele, labiau jautiesi, kad vairuotoji tanką, o ne visureigį

: Našus variklis, iš tikrųjų gali važiuoti bekele, labiau jautiesi, kad vairuotoji tanką, o ne visureigį Trūkumai: Perdėtai komplikuota multimedijos sistema, nepatogus sėdynių valdymas, ergonomikos sprendimai

Range Rover Sport (85 nuotr.) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) +81 Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių) Range Rover Sport ( nuotr. autorių)

(85 nuotr.) FOTOGALERIJA. Range Rover Sport

Range Rover Sport Dizainas

Reikia iškart pripažinti – „Range Rover“ automobilių dizainas visuomet buvo jų stiprioji pusė. Nors per daugelį metų didžiojo „Range Rover“ forma išliko panaši į didžiulę spintą, tačiau sulig kiekviena evoliucija jis vis prisitaikydavo prie naujų dizaino ir technologijų tendencijų. Ne išimtis yra ir „Range Rover“ pagrandukas – „Range Rover Sport“.

Kaip ir anksčiau, naujasis modelis seka klasikinio „Range Rover“ pėdomis. Lengvai atpažįstamas siluetas, trumpos priekinės ir galinės iškyšos, tolygūs paviršiai, tačiau šiuos elementus papildo siauresni priekiniai žibintai ir mažesnės radiatoriaus grotelės, gale – horizontalūs galiniai žibintai. Be to, skirtingai nei didysis „Range Rover“, „Sport“ bagažinės dangtis vientisas.

Kita vertus, jeigu didžiajam „Range Rover“ gali atleisti už tam tikrus dinaminius trūkumus, inžinieriams nusprendus į modelio vardą įpinti žodį „Sport“, negali tiesiog paimti šį raidžių kratinį ir tiesiog užklijuoti jam ant užpakalio. Tai atrodo juokingai, kuomet tai padaro „Lada“, tačiau kuomet automobilis kainuoja virš 100 000 eurų, „Sport“ turi atlikti savo paskirtį. Visame kame.

Tačiau automobilio dizainą šį kartą kiekviename žingsnyje lydėjo technologinė pažanga. Už lengvai atpažįstamo silueto slypi pažangi „MLA-Flex“ platforma, kuri buvo naudinga norint užtikrinti geresnį keleivių saugumą, naujų technologijų pritaikomumą ir kėbulo standumą, kuomet iš griovio bandote išvažiuoti trimis ratais.

Technologinė pažanga, naujos kartos „Range Rover Sport“, iš tiesų yra pati įdomiausia. Pavyzdžiui, automobilis naudoja naujos kartos „Dynamic Air Suspesnion“ pneumatinę pakabą, kurioje naudojamos reguliuojamos, o ne fiksuotos talpos oro pagalvės.

Automatiškai reguliuojamas slėgis oro kamerose užtikrina optimalų balansą tarp legendinio „Range Rover“ komforto ir dinamiškų sportinio SUV vairavimo savybių. Be to, automobilis naudoja „eHorizon“ navigacijos duomenis, kad iš anksto pasiruoštų artėjantiems posūkiams ir dar tiksliau sureguliuotų pakabos darbą.

Atskiro paminėjo verta „Adaptive Dynamics 2“ technologija, kuri prisideda prie optimalaus automobilio valdymo, nuolat reguliuodama aktyviuosius amortizatorius su dviejų vožtuvų sistema. Ši technologija analizuoja išorinius veiksnius iki 500 kartų per sekundę, taip užtikrindama vos ne idealią kėbulo amortizaciją.

Range Rover Sport išmatavimai:

Ilgis (mm): 4 946

4 946 Plotis (mm): 2 209

2 209 Aukštis (mm): 1 820

1 820 Ratų bazės ilgis (mm): 2 997

2 997 Kėbulo prošvaisa (mm): 209 - 273

209 - 273 Automobilio svoris (kg): 2 934

2 934 Apsisukimo spindulys (m): 11,4

Range Rover Sport Interjeras

Kas šiandien tokiuose automobiliuose sukuria prabangą? 22 kryptimis valdomos, masažo funkciją turinčios sėdynės? Pažangi oro filtravimo sistema? 1 000 ar 1 500 vatų galingumo garso sistema? Sugalvokite bet kokią technologinę naujovę – ją „Range Rover Sport“ greičiausiai gali turėti.

Kaip jau turėjote suprasti, „Range Rover Sport“ komforto įrangos gausa gali būti begalinė. Britai, regis, į šį visureigį sukrovė viską, ką tik buvo įmanoma pasiimti iš tiekėjų sandėlio, tačiau skirtingai nei, pavyzdžiui, „Mercedes-Benz“, kuri automobilyje įdiegtų technologijų ir komforto įrangos valdymą padaro tokį, lyg turėtumėte gauti pažangaus erdvėlaivio licenciją, „Range Rover“ laikėsi priešingo požiūrio.

Be to, britai taip pat nesiėmė Vokietijos gamintojams būdingų gudrybių, dėl kurių visuotinėje modelių gamos hierachijoje laipteliu žemiau esantis „Range Rover Sport“ turėtų akivaizdžių trūkumų ar skirtumų lyginant su „Range Rover“.

Vos įsėdus prie „Range Rover Sport“ vairo kyla noras dar kartą įsitikinti ar nesėdi didžiajame „Range Rover“. Salone skirtumų tarp šių modelių nedaug ir tai – toli gražu nėra trūkumas. Parinktų medžiagų pasirinkimas, surinkimo kokybė išlieka aukščiausio lygio, tačiau labai gaila matyti, kad „Range Rover“ neatsispyrė „Black Piano“ vardu vadinamoms plastikinėms detalėms, kurios atlieka dulkių surinkimo ir įbrėžimų funkciją.

Papriekaištauti būtų galima ir dėl keletos ergonominių sprendimų, kurie, mano nuomone, turėjo išlikti. Anksčiau po multimedijos ekranu, virš pavarų perjungimo svirties buvo įrengti klimato kontrolės ir važiavimo režimų valdikliai. Jų valdymas buvo nepaprastai intuityvus ir paprastas, tačiau dabar šias funkcijas reikia koreguoti ekrane. Pavyzdžiui, norint pakeisti oro temperatūrą iš 20 laipsnių į 22, ekraną reikės tapšnoti bent kelis kartus.

Apskritai, kaip ir daugelyje modernių automobilių, sąveikavimas su ekranu čia taps kasdienybė, nes jis yra tiltas tarp vairuotojo poreikių ir automobilio funkcionalumo. Kiek ši filosofija yra priimtina jums – nesiryšiu spėlioti, tačiau kuomet tokios elementarios funkcijos kaip važiavimo režimai, sėdynių masažo funkcija ar netgi „Start/Stop“ sistemos išjungimas yra nukišti į skirtingus meniu polapius, man niekaip neapsiverčia liežuvis tai pavadinti intuityviu valdymu.

Tačiau šiai sistemai tai tėra vienintelis priekaištas, kurį būtų galima išspręsti programinės įrangos atnaujinimu. Visa kita – ekrano raiška, sistemos veikimas ir greitis atitinka modernių automobilių standartus.

Jeigu reikėtų įvardinti vieną stipriausių šio modelio pusių – aš pasirinkčiau sėdynes. Jos valdomos elektra, valdomos net 20 krypčių, aptrauktos itin kokybiška oda, pasižymi plačiomis individualaus prisitaikymo galimybėmis, ergonomiška pozicija ir patogumu net ir dinamiškai važiuojant.

Iš tiesų, net nesinori jų pavadinti sėdynėmis, nes tai yra patys tikriausi krėslai, iš kurių išlipti ar įlipti padeda automatiškai reguliuojama kėbulo prošvaisa.

Antroje vietoje įvardinčiau akustinį komfortą. Važiuoti galima bet kokiu greičiu, bet kokiomis oro sąlygomis, tačiau salone visuomet išlieka kurtinanti tyla. Tačiau tokiais pasiekimais nereikėtų stebėtis, nes gamintojas tam skyrė milžiniškus resursus. Matote, vienas iš papildomų triukšmo mažinimo sprendimų buvo įdiegtas ratų arkose. Ten įmontuoti specialūs mikrofonai fiksuoja kelio triukšmą, o galvos atlošuose integruoti garsiakalbiai generuoja priešpriešinį garsą ir tokiu būdu efektyviai jį slopina.

Kadangi „Range Rover Sport“ ratų bazės (atstumas tarp ašių) išliko toks pats kaip ir didžiajame „Range Rover“, erdvės salone apstu. Tiek priekyje, tiek gale.

Aš nesu pats didžiausias vairuotojas pasaulyje (178 cm), tačiau galiu patvirtinti, kad už manęs be didelių pastangų gali patogiai įsitaisyti beveik 2 metrų ūgio keleivis. Be to, gale sėdintys keleiviai pagal savo poreikius gali atskirai valdyti klimato kontrolės veikimą, pasimėgauti šildomų arba ventiliuojamų sėdynių privalumais.

Bagažinės tūris – taip pat nemažas. Vadovaujantis oficialiai pripažįstama metrika – jos tūris siekia 647 litrus. Nuleidus galinių sėdynių atlošus jos tūris išauga iki 1 491 litro. Kaip ir pridera, galinių sėdynių atlošai nulenkiami ne rankiniu, elektriniu būdu. Dėl kampuotos dėžutės formos kėbulo, bagažinės forma taisyklinga ir labai praktiška. O ir verta pabrėžti, kad po bagažinėje taip pat yra atsarginis ratas.

„Range Rover Sport“ praktiškumas:

Bagažinės tūris (l): 647 - 1 491

(l): 647 - 1 491 Maksimali leistina apkrova (kg) : 715

: 715 Maksimali stogo apkrova (kg) : 100

: 100 Maksimalus leistinas automobilio svoris (kg) : 3 450

: 3 450 Triukšmo lygis važiuojant 80 km/val. greičiu (dBA): 58

(dBA): 58 Triukšmo lygis važiuojant 120 km/val. greičiu (dBA): 64

Range Rover Sport Technologijos

Elektronikos festivalis – štai ko galite tikėtis naujos kartos „Range Rover Sport“ modelyje. Jame įdiegta nauja automobilio elektronikos ekosistema, kurią sudaro net 63 valdymo moduliai. Nuo šiol kiekvieną iš jų bus galima atnaujinti nuotoliniu būdu, todėl tikėtina, kad net ir kai pasibaigs „Range Rover Sport“ garantinis laikotarpis, automobilis toliau galės gauti programinės įrangos atnaujinimus, kurie padėtų keisti ir tobulinti automobilyje įrengtų prietaisų veikimą.

Kaip ir minėjau anksčiau – visų automobilyje įdiegtų įrenginių valdymas yra patikėtas didžiulį planšetinį kompiuterį primenančiam ekranui. Šios sistemos naudojimosi ypatumus apžvelgiau praėjusiame skyriuje, tad šį kartą noriu susitelkti į atskirus technologinius priedus.

Vienas iš jų – funkcijų valdymas balsu. Nors „Range Rover“ įdiegta sistema nepalaiko lietuvių kalbos, tačiau net ir bandant su automobiliu susišnekėti anglų kalba nekyla didelių kliūčių. Didžiausia kliūtimi tampa ne kalbos barjeras, o sistemos funkcionalumas ir įdiegtų komandų įsiminimas.

Taip pat norėčiau išskirti pažangūs LED matricos žibintus. Juose įrengta technologija gali automatiškai užtemdyti šviesos spindulį tam tikrose zonose, kad neakintų priešais važiuojančių ar priešpriešais atvažiuojančių transporto priemonių vairuotojų.

Sistema taip pat atpažįsta kelio ženklus ir sumažina šviesos intensyvumą, kad sumažėtų atspindžių akinimas. Priartėjus prie sankryžų ar posūkių, apšvietimo zona išplečiama – taip pagerinamas matomumas.

Be to, sistema naudoja „eHorizon“ navigacijos duomenis ir automatiškai pritaiko šviesų veikimą pagal važiavimo sąlygas bei greitį. Pavyzdžiui, greitkelyje, viršijus 110 km/val. greitį, šviesos spindulys pakeliamas aukščiau, kad būtų užtikrintas geresnis matomumas.

Jei valytuvai veikia ilgiau nei dvi minutes, o automobilio greitis neviršija 65 km/val., įjungiamas „Adverse Weather“ režimas – jis padeda pagerinti matomumą lyjant ar sningant.

Range Rover Sport Saugumo įranga:

Saugumo įranga bazinėje komplektacijoje : Avarinio stabdymo sistema, aklosios zonos stebėjimo sistema, vairuotojo būsenos stebėjimo sistema, eismo juostos palaikymo sistema, ženklų atpažinimo sistema,

: Avarinio stabdymo sistema, aklosios zonos stebėjimo sistema, vairuotojo būsenos stebėjimo sistema, eismo juostos palaikymo sistema, ženklų atpažinimo sistema, Euro NCAP reitingas : 5 žvaigždučių

: 5 žvaigždučių Vaizdo kamerų konfigūracija : Priekyje, veidrodėliuose, gale.

: Priekyje, veidrodėliuose, gale. Oro pagalvių skaičius : 9

: 9 „Android Auto“ ir „Apple CarPlay“ sąsaja: Belaidė

Range Rover Sport Dinamika

Brangūs automobiliai man visada primindavo didžiules laboratorijas, kuriose gamintojai mėgsta išbandyti naujausius sprendimus, leidžiančius pasiekti tam tikrų tikslų. Štai, bandytame modelyje įdiegta iš tinklo įkraunama hibridinė pavara, akivaizdu, buvo sukurta siekiant įgyvendinti dvi užduotis.

Pirmoji – leisti gamintojui išvengti milžiniškų Europos Sąjungos baudų. Antroji – sumažinti sąžinės graužatį „Range Rover Sport“ vairuotojams, kurie kažkur pasąmonėje tiki poliarinių šeškų išgelbėjimu. Kad ir kaip ironiškai tai skambėtų, tačiau šiame visureigyje esanti jėgainė yra išskirtinė.

Visų pirma – oficiali CO2 emisija siekia vos 15-18 g/km. Tik noriu priminti – tai 2,7 tonos sveriantis gigantas, galintis su pilna baterijos įkrova nuvažiuoti daugiau nei 120 kilometrų, iki 100 km/val. įsibėgėti per 4,9 sekundės ir esant poreikiui – paskui save patempti iki 3 tonų sveriančią priekabą.

Visų antra – netikėtumu tapo sklandus hibridinės sistemos veikimas. Nesupraskite klaidingai, nenoriu nuvertinti „Range Rover“ inžinerinių pasiekimų, tačiau dauguma iki šiol bandytų iš tinklo įkraunamų hibridų nesugebėdavo tinkamai išpildyti sklandaus persijungimo tarp elektrinio ir benzininio variklio. Šis procesas būdavo arba per grubus, arba per lėtas, arba apskritai versdavo kvestionuoti inžinierių kompetencijomis.

Tuo tarpu „Range Rover Sport“ esanti hibridinė pavara džiugino sklandžiu veikimu tiek važiuojant ramiai, tiek dinamiškai,.tačiau elektrinis režimas kėlė didžiausią malonumą.

Jis stebino ne tik mane, sėdintį prie vairo, bet ir aplinkinius, kurie į spengiančioje tyloje važiuojantį „Range Rover Sport“ žiūrėdavo kaip į kosminį erdvėlaivį, nesuprantamą tvarinį, kuris juk įprastai turi urgzti ir burgzti, o ne pro šalį praskrieti neskleisdamas jokių pašalinių garsų. bet elektrinis režimas turi savų privalumų ir trūkumų.

Iš tinklo įkraunamo hibrido versija palaiko nuolatinės srovės (DC) įkrovimą. Tai reiškia, kad esant poreikiui galima užsukti į greitojo įkrovimo stotelę ir ten maksimalia 50 kW galia įkrauti išsikrovusią bateriją per maždaug 40 minučių. Keistoka yra tai, kad naudojant kintamos srovės (AC) krovimą, kuris dažnu atveju vyksta namuose, „Range Rover Sport“ palaiko tik 7 kW galios įkrovimą, o tai reiškia, kad baterija įsikraus per 5 valandas. Nepasakyčiau, kad šis rodiklis šiandien yra konkurencingas.

Kita vertus, baterijai išsikrovus, automobilis persijungia į hibridinį režimą. Tokį, kuriuo jau šimtą metų mėgaujasi „Toyota Prius“ ar „Toyota RAV4“ vairuotojai. Didžiąją dalį laiko kažkur užsklandoje murkia 6 cilindrų variklis, tačiau tam tikrais momentais sistema persijungia į elektrinį režimą. Ar tai stovint prie šviesoforo, ar riedant gatve ar nuokalne. Patogu, racionalu, tačiau maloniausia dalis yra kaip jungtinės elektros ir benzininio variklio pajėgos be didesnių pastangų į priekį išjudindavo sunkų visureigį.

Papildomas elektros variklio impulsas didžiausią pokštelėjimą suteikia važiuojant 50, 80 ar 120 km/val. greičiu. Švelnus spustelėjimas akceleratoriaus pedalu ir prietaisų skydelyje matomi skaičiai verčiasi kaip lošimų automato langeliai.

„Range Rover Sport“ dinamika ir degalų sąnaudos:

Variklio tipas: 3,0 litrų, šešių cilindrų, su turbokompresoriumi

3,0 litrų, šešių cilindrų, su turbokompresoriumi Bendra galia: 550 AG

550 AG Didžiausias sukimo momentas: 800 Nm

800 Nm Pavarų dėžės tipas : ZF, 8 laipsnių, automatinė

: ZF, 8 laipsnių, automatinė 0 - 100 km/val. (gamintojo/bandymo metu užfiksuotas laikas): 4,9 / 5,1 sek.

4,9 / 5,1 sek. Akceleracija nuo 60 iki 100 km/val: 2,7 sek.

2,7 sek. Akceleracija nuo 80 iki 120 km/val: 3,1 sek.

3,1 sek. Maksimalus greitis: 242 km/val.

242 km/val. Degalų sąnaudos testo metu (mieste/užmiestyje/greitkelyje) (l/100km): 10,2/ 7,9 / 9,2

10,2/ 7,9 / 9,2 Degalų bako talpa (l): 71,5

71,5 Baterijos talpa (kWh): 32,3

32,3 Vidutinis nuvažiuojamas atstumas su pilnu degalų baku (km): 700

700 Nuvažiuojamas atstumas elektra (deklaruojamas/testo metu): 120 km / 91 km

120 km / 91 km CO2 emisija: 15-18 g/km

Range Rover Sport Valdymas

Nesvarbu ar tai būtų didelis, ar tai būtų mažas „Range Rover“ – kiekvienas iš jų sukuria visiškai kitokį vairavimo pojūtį negu pagrindiniai konkurentai. Net ir mažasis „Evoque“ priverčia jaustis it valdytum mažytę tanketę, pasiruošusią nusiimti savo stilingus aukštakulnius, kad perbristų priešais esančią brastą. Tad tik galite įsivaizduoti kokio masyvaus, ir tam tikromis akimirkomis, griozdiško automobilio įspūdį palieka „Range Rover Sport“.

Sėdi aukštai, matai toli – tai yra kone visų šios rūšies automobilių charakteristika, tačiau sėdint už „Range Rover Sport“ šis pojūtis įgauna visiškai kitokią prasmę. Jeigu „Audi Q8“ ar „BMW X5“ labiau primena didelį, bet ganėtinai manevringą, plastišką automobilį, „Range Rover Sport“ palieka tikro visureigio jausmą – masyvus, sunkiai pajudinamas garvežys, kuris turi vieną ar net keletą užslėptų, netikėtų talentų.

Vienas iš jų yra susijęs su apibrėžimu „Sport“. Manau, kad retas „Sport“ vairuotojas norės užkurti papildomą raketą ir išnaudoti visas jo galimybes jam nebūdingoje aplinkoje, tačiau turiu nukelti kepurę prieš „Range Rover“ inžinierius. Kėbulo kontrolė, pakabos veikimas ir elektroninių sistemų sugebėjimas sutramdyti šį daugiabutį su ratais palieka įspūdį. „Sport“ iš tiesų gali važiuoti bet kur, bet kaip ir bet kada.

Britiškų visureigių pravažumo galimybėmis teko įsitikinti asmeniškai ne vieną kartą, tad būtų buvę keista, jeigu silpnutis šaltukas ar nežymiai apsnigtas kelias jam keltų nerimą. Užsklandoje veikiančios sistemos, vėlgi, transformuoja tai kaip tu gali važiuoti tipine miesto gatve, greitkeliu, vieškeliu ar tiesiog plynu lauku.

Net ir su papildomai užsakomais 23 colių lengvo lydinio ratlankiais, automobilis praktiškai bet kokiomis sąlygomis važiuoja minkštai ir lengvai siūbuodamas sugeria kelių nelygumus. Tokį savybių kokteilį užtikrina standartiškai montuojama pneumatinės pakabos sistema, kuri nuolatos prisitaiko prie važiavimo sąlygų.

Tą pačią akimirką, kai padidini važiavimo tempą, įsijungia aktyviųjų stabilizatorių sistema, kuri kompensuoja kėbulo posvyrį posūkiuose. Tai leidžia automobiliui išlikti stabiliam net ir greitai įveikiant vingiuotas atkarpas, o pakaba geba efektyviai sušvelninti kelyje esančius defektus.

Vis dėlto, ankštos ir siauros Vilniaus senamiesčio gatvės ar požeminės aikštelės išlieka vairavimo patirtimi, kurios nenorėčiau patirti kasdien. Dėl masyvių automobilio išmatavimų retkarčiais norisi instinktyviai įtraukti pilvą. Laimei, tokioje aplinkoje padeda 360 laipsnių kameros su aukštos raiškos vaizdu, leidžianti stebėti aplinką iš pačių įvairiausių kampų. O bekelėje ši sistema leidžia „stebėti“ vaizdą po varikliu.

Range Rover Sport techninės charakteristikos:

Automobilio komponuotė: Keturi varomieji ratai

Keturi varomieji ratai Pakabos konstrukcija: Priekyje – dvigubos skersinės svirtys, gale – daugiasvirtė

Priekyje – dvigubos skersinės svirtys, gale – daugiasvirtė Priekinių stabdžių diskų skersmuo: 400 mm

400 mm Galinių stabdžių diskų skersmuo : 370 mm

: 370 mm Vairo stiprintuvas: Elektrinis

Elektrinis Padangų išmatavimai bandytame modelyje: 285/40 R23

Range Rover Sport Eksploatacija

Kad ir kaip bandytum žvelgti pro racionalumo prizmę, faktas išlieka akivaizdus – „Range Rover Sport“ yra brangus automobilis. Tačiau ne pati kaina kelia didžiausią klausimą, o gamintojo kainodaros logika.

Lietuvoje bazinė „Range Rover Sport“ kaina prasideda nuo 91 100 eurų. Lyginant su pagrindiniais segmento konkurentais, tai – nei išskirtinai daug, nei neįprastai mažai. Bazinėje komplektacijoje siūlomas šešių cilindrų dyzelinis variklis, kuris vis dar išlieka aktualus pasirinkimas didesniems SUV, ypač vertinant jų universalumą ir ekonomiškumą.

Jeigu nenorite savo adresu girdėti komentarų apie traktoriaus variklius, sekanti realistiška opcija – iš tinklo įkraunamas hibridas, kuris Lietuvoje kainuoja nuo 105 600 eurų.

Galiausiai, jeigu anksčiau išvardintos opcijos netinka ir norite tyro, gryno ir alyva pašlakstyto benzininio varianto – gerai įkvėpkite. Versija su V8 varikliu kainuoja nuo 147 tūkst. eurų. Tai – ryškus šuolis, kuris realybėje apriboja tokios versijos prieinamumą, nes modelių gamoje tiesiog nėra versijos, kuri galėtų užpildyti spragą tarp iš tinklo įkraunamo hibrido ir V8 variklio.

Vardan saikingos konkurencijos, vertėtų paminėti ir pagrindinių „Range Rover Sport“ konkurentų kainas. „Audi Q8“ Lietuvoje kainuoja nuo 87 200 eurų, „BMW X5“ – nuo 85 549 eurų, o „Mercedes-Benz GLE“ – nuo 93 533 eurų. Vienintelio „Porsche Cayenne“ pradinė kaina siekia net 103 100 eurų, tačiau lyginant britiško ir vokiškų visureigių specifikacijas matyti vienas ir svarbus skirtumas.

Skirtingai nei „Audi“, BMW ar „Porsche“, kurie baziniuose modeliuose pašykšti net ir pačių elementariausių komforto įrangos priedų, „Range Rover“ savo pirkėjus apdovanoja reikšmingiau, tačiau ne tai yra svarbiausia.

Kaip ir pagrindiniai konkurentai, papildomos įrangos kataloge galima rasti tokius priedus kaip laminuotus šoninius stiklus, šaldomą priekinį porankį, keturių zonų klimato kontrolę, keturių vairuojamųjų ratų sistemą ar puošniau atrodančius salono apdailos elementus, tačiau visa tai ir dar daugiau nėra esminiai priedai, kurie pakeistų pagrindines „Range Rover“ savybes ar pojūčius jį vairuojant.

Ir tai yra esminis ir labiausiai pabrėžtinas „Range Rover Sport“ privalumas. „Audi Q8“, „BMW X5“ ar „Porsche Cayenne“ pradeda teikti malonumą tik pasirinkus specifinę variklio, pavarų dėžės ir komforto bei technologinės įrangos kombinaciją, kuomet „ Range Rover“ tą sugeba daryti net ir dėvėdamas ne patį puošniausią kostiumą.

Range Rover Sport kaina