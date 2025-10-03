Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Skubus aliarmas: šiame ruože uždraustas eismas dėl pavojaus – įsidėmėkite, kur nepravažiuosite

2025-10-03 10:11 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-03 10:11

„Via Lietuva“ informuoja, kad dėl labai blogos perdangos plokščių būklės nuspręsta uždrausti visų transporto priemonių eismą tiltu per Kančioginos upę valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1414 Mielagėnai–Paliesius 1,7 km atkarpoje, Ignalinos r. savivaldybėje, šalia Mielagėnų gyvenvietės.

Eismas Andrius Ufartas/ELTA

0

Eismas nukreipiamas apylanka valstybinės reikšmės rajoniniais keliais: Nr. 4401 Švenčionys – Mielagėnai – Andriejauka ir Nr. 1408 Mikalavas – Paringys – Bernotai – Gilūtos. Apylankos ilgis – apie 3 km.

Uždarymo darbai planuojami atlikti penktadienį.

Šiais metais planuojamas šio tilto projektavimo paslaugų ir statybos darbų pirkimas.

Skaičiuojama, kad siekiant sutvarkyti kritinės ir blogos būklės tiltus bei viadukus valstybinės reikšmės keliuose, būtina apie 470 mln. eurų investicijų. Norint pasiekti, kad visi šalies tiltai ir viadukai atitiktų tenkinančią būklę, reikėtų maždaug 1 mlrd. eurų.

Tiltų ir viadukų tvarkymas yra tarp svarbiausių bendrovės „Via Lietuva“ prioritetų.

Bendrovė „Via Lietuva“ rūpinasi daugiau nei 21 000 km valstybinės reikšmės kelių, daugiau nei 1 500 tiltų, viadukų, tunelių ir daugiau nei 2 000 km pėsčiųjų ir dviračių takų.

