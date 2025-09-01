Šių metų liepą nedarbas euro zonoje mažėjo iki 6,2 proc., ES – iki 5,9 proc.

2025 m. liepą pagal sezoną pakoreguotas nedarbas euro zonoje siekė 6,2 proc., skelbia Eurostatas. Lyginant su šių metų birželiu, rodiklis mažėjo 0,1 proc., o lyginant su 2024 m. liepa, nedarbas smuktelėjo 0,2 proc.
Europos Sąjungoje (ES) šių metų liepą nedarbas siekė 5,9 proc – 0,1 proc. mažesnis nei šių metų birželį ar praėjusių metų liepos mėnesį.
Eurostato duomenimis, šių metų liepą ES užfiksuota kiek daugiau nei 13 mln. bedarbių (165 tūkst. mažiau nei birželį, 105 tūkst. mažiau nei 2024 m. liepą), kol euro zonoje jų buvo 10,8 mln. (170 tūkst. mažiau nei birželį ir 161 tūkst. mažiau nei pernai liepą).
Tuo metu jaunesnių nei 25 metų amžiaus asmenų nedarbas ES 2025 m. liepą siekė 14,4 proc. (birželį – 14,8 proc.), o euro zonoje – 13,9 proc. (birželį – 14,3 proc.).
Žiūrint į statistiką pagal lytį, šių metų liepą ES moterų nedarbas siekė 6 proc. ir buvo 0,1 proc. mažesnis nei birželį, o vyrų nedarbas išliko stabilus – 5,8 proc. Tuo metu euro zonoje moterų nedarbas šių metų liepą – 6,4 proc. (0,1 proc. mažesnis nei birželį), vyrų nedarbas – 6,1 proc. (0,1 proc. mažesnis nei birželį).
Didžiausi nedarbo rodikliai 2025 m. liepą užfiksuoti Ispanijoje – 10,4 proc., Suomijoje – 9,5 proc., Švedijoje – 8,7 proc. ir Graikijoje – 8 proc. Mažiausia bedarbių dalis tuo metu matoma Maltoje – 2,6 proc., Čekijoje – 2,8 proc., Slovėnijoje – 2,9 proc. ir Lenkijoje – 3,1 proc.
