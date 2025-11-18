 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Šio mokesčio laiku nesumokėjo kas penktas Lietuvos gyventojas: pasakė, kas gresia

2025-11-18 14:33 / šaltinis: BNS
2025-11-18 14:33

Pasibaigus žemės mokesčio terminui jį laiku sumokėjo 615 tūkst. gyventojų (79 proc. visų turinčių prievolę jį mokėti) ir 15 tūkst. įmonių (86 proc.).

Žemės mokestis (tv3.lt koliažas)

Pasibaigus žemės mokesčio terminui jį laiku sumokėjo 615 tūkst. gyventojų (79 proc. visų turinčių prievolę jį mokėti) ir 15 tūkst. įmonių (86 proc.).

Jų sumokėta suma siekia atitinkamai 42,5 mln. eurų (84 proc.  apskaičiuotos sumos) ir 9,8 mln. eurų (91 proc.)., skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). 

Už 2025 metus privačios žemės savininkams paskaičiuota apie 61 mln. eurų mokesčio: 790 tūkst. gyventojų turi sumokėti 50 mln. eurų, o per 17 tūkst. įmonių – beveik 11 mln. eurų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

VMI vadovės pavaduotojas Martynas Endrijaitis sako, jog žemės savininkai, laiku nesumokėję mokesčio, turėtų tai padaryti kuo greičiau – nuo antradienio už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojami 0,026 proc. delspinigiai.

Turintys finansinių sunkumų asmenys gali kreiptis į VMI dėl didesnės nei 125 eurų mokesčio sumos išdėstymo dalimis – tokiu atveju kas mėnesį mokamos palūkanos - 0,007 proc. už kiekvieną dieną.

Pernai žemės mokestį laiku sumokėjo 81 proc. gyventojų ir 86 proc. įmonių – atitinkamai 85 proc. ir 92 proc. apskaičiuotos sumos. 

indeliai.lt

