  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Šimkus apie pasitraukimą iš antros pensijų pakopos: svarbu žinoti, ką nori daryti su pinigais

2025-11-03 14:29 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 14:29

Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus atkreipia dėmesį, jog sprendžiant dėl pasitraukimo iš antros pakopos pensijų fondų svarbu įvertinti ir žinoti, kam bus panaudojamos atsiimtos lėšos. Jis Lietuvos gyventojus ragina neskubėti ir tinkamai apsispręsti.

Gediminas Šimkus. ELTA / Žygimantas Gedvila

Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus atkreipia dėmesį, jog sprendžiant dėl pasitraukimo iš antros pakopos pensijų fondų svarbu įvertinti ir žinoti, kam bus panaudojamos atsiimtos lėšos. Jis Lietuvos gyventojus ragina neskubėti ir tinkamai apsispręsti.

„Suprantu, kad vieniems žmonėms tų pinigėlių reikia galbūt ir tam tikrai buičiai pasigerinti ir pan. Tačiau aš galbūt sakyčiau, kad yra labai svarbu iš tikrųjų žinoti, ką nori padaryti su tais pinigais. Ne tiesiog atsiimti, bet turėti sau atsakymą“, – pirmadienį žurnalistams sakė G. Šimkus. 

„Aišku, labai norėtųsi, kad tai nebūtų pravalgoma, kad tai būtų taupymas, kaupimas, galbūt vėlgi kita forma, bet tai pačiai senatvei, nes toks tikslas ir buvo“, – tęsė jis.

Centrinio banko valdybos pirmininkas pabrėžė, jog artėjant antrosios pensijų pakopos reformos įsigaliojimui gali padažnėti ketinimų sukčiauti, todėl gyventojai turi išlikti budrūs. 

„Mes matome, jaučiame, žinome, kad visokie negeri žmonės dabar suaktyvėja ir nori apgauti, apmulkinti, pasinaudoti šia situacija, skubinti „atsiimkite“. Kitaip sakant, sukčiai suaktyvėjo, tai aš labai prašyčiau visų atidumo“, – sakė jis. 

„Langas yra dviems metams, neskubėkite, apsispręskite, žinokite, ką norite su savo pinigais daryti, ir būkite budrūs“, – pridūrė G. Šimkus.

ELTA primena, kad birželį Seimas priėmė antrosios pensijų pakopos pertvarką, kuri įsigalios kitąmet. Tai reiškia, kad gyventojai iš pensijų fondų galės laisvai trauktis dvejus metus, o nusprendę likti kaupime – toliau pasirinkti standartinę 3 proc. mėnesio įmoką nuo atlyginimo, ją didinti ar stabdyti įmokas vieneriems metams, šį laikotarpį ir pratęsiant.

Atskaičius 3 proc., lėšas bus galima išsiimti dviem būdais: vieną kartą iki 25 proc. sukauptų lėšų (ne daugiau nei žmogaus įmokėta suma) arba visas lėšas, kai sukaupta iki pusės privalomo anuliteto sumos arba iki pensijos liko mažiau nei 5 metai.

Numatytos trys sąlygos – liga, dalyvumo netekimas ir paliatyvi pagalba – kai žmogus galės be apmokestinimo iki pensijos išsiimti visas lėšas.

indeliai.lt

TOLIAU SKAITYKITE
