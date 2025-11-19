 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Šilutėje nustačius, jog vanduo nėra tinkamas vartoti, miesto vandentvarkos įmonė vykdo dezinfekavimą

2025-11-19 20:08 / šaltinis: BNS
2025-11-19 20:08

Šilutėje tyrimus atlikusiai Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT) nustačius, jog vanduo yra nesaugus mikrobiologiniu atžvilgiu ir kelia pavojų žmonių sveikatai, įmonė „Šilutės vandenys“ tikina vykdanti dezinfekavimo ir praplovimo darbus.

Vandens čiaupas. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr

Šilutėje tyrimus atlikusiai Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT) nustačius, jog vanduo yra nesaugus mikrobiologiniu atžvilgiu ir kelia pavojų žmonių sveikatai, įmonė „Šilutės vandenys“ tikina vykdanti dezinfekavimo ir praplovimo darbus.

0

Pasak bendrovės, gavus tarnybos sprendimą, vartotojai ir abonentai buvo nedelsiant informuoti elektroninėmis priemonėms, taip pat imtasi visų būtinų priemonių, skirtų geriamojo vandens rodiklių vertėms, dėl kurių viršijimo buvo apribotas geriamojo vandens tiekimas, atkurti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vykdome vandens tinklų dezinfekavimo ir praplovimo darbus. Imami mėginiai iš įvairių tiekimo vietų, siekiant įvertinti dezinfekavimo efektyvumą. Vykdome tinklų bei gręžinių apžiūrą, siekiant nustatyti bakterijos patekimo priežastis“, – trečiadienį išplatintame pranešime teigia „Šilutės vandenys“.

Taip pat į pagalbą pasitelkti šios srities specialistai iš kitų vandentvarkos įmonių.

VMVT dar antradienį skelbė, jog Šilutėje esančioje Barzdūnų vandenvietėje atliktiems tyrimams parodžius, jog vanduo yra nesaugus, buvo priimtas sprendimas apriboti vandenvietės geriamojo vandens naudojimą žmonių vartojimui ir maisto ruošimui Šilutės mieste, Traksėdžiuose bei Grabupiuose.

Geriamąjį vandenį išimtinai leidžiama naudoti tik buitinėms reikmėms. Tuo metu gerti, maisto ruošimui, taip pat dantų valymui, gerklės skalavimui gali būti naudojamas tik virintas geriamasis vanduo.

Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute Klaipėdos teritoriniame skyriuje nustatyta, kad iš paimtų penkių mėginių trijuose rasta žarnyno lazdelių (E. Coli), keturiuose mėginiuose rasta koliforminių bakterijų.

Paprastai E.Coli bakterija žūsta virimo temperatūroje ar veikiamos dezinfekcinėmis priemonėmis. E. Coli bakterija yra sunaikinama per kelias sekundes esant 70 laipsnių Celsijaus temperatūroje.

