TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Siaubas Varėnoje – aptikta nelegali šunų dauginimo vieta: dalis gyvūnų buvo slepiami už dvigubų sienų

2025-10-21 16:51 / šaltinis: BNS
2025-10-21 16:51

Varėnos rajone aptikta nelegaliai veikianti šunų dauginimo vieta, rasti 57 netinkamomis sąlygomis laikyti šunys.

VMVT: gyvūnų globėjai „Penkta koja“ laikė per daug gyvūnų, paimti 25 šunys (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

1

Kaip antradienį pranešė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), pagal gautą pranešimą atlikto patikrinimo metu buvo nustatyta nelegali veika.

„Dalis šunų buvo akivaizdžiai išsekę ir patiriantys stresą. (...) Tokie atvejai dar kartą parodo, kad tik bendras institucijų, organizacijų ir bendruomenės darbas padeda sustabdyti žiaurų elgesį su gyvūnais ir suteikti jiems saugumą. Norime priminti visiems gyvūnų mylėtojams – prieš įsigydami šunį ar katę būtinai pasidomėkite veislyno reputacija, aplankykite vietą, kurioje yra laikomi šunys, apžiūrėkite visą vadą ir jų motiną“, – cituojamas VMVT Alytaus apygardos priežiūros skyriaus vedėjas Artūras Šimkus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Deja, daugelis žmonių susigundo maža kaina, tačiau toks pasirinkimas „brangiai kainuoja“ patiems gyvūnams – jie nualinti dėl netinkamų, net žiaurių, laikymo sąlygų ir nepriežiūros. Įsigyjamų augintinių streso ir kančių patirtis gali nulemti palikuonių sveikatą ir elgseną. Nepalaikykime šešėlinio verslo, kuris kenkia gyvūnams“, – teigė jis.

Anot jų, patikrinimo metu nelegali šunų veisėja, pastebėjusi VMVT tarnybinį automobilį, pasišalino iš vietos ir telefonu neatsiliepė.

Tačiau pareigūnams pavyko patekti į teritoriją, kurioje jie aptiko gyvūnus, laikomus ankštuose voljeruose grupėmis, rasta viena būda, pritaikyta tik vienam šuniui. Dalis gyvūnų buvo slepiami už dvigubų sienų.

Dauguma šunų neženklinti ir neregistruoti Gyvūnų augintinių registre. Kai kurie turėjo dehidratacijos požymių, buvo sulysę, apatiški, sunkiai judėjo, turėjo akių ir ausų uždegimus, kailis suterštas išmatomis, sulipęs.

Nustatyta, kad šunys neturėjo nuolatinės prieigos prie švaraus geriamojo vandens. 18 šunų nebuvo vakcinuoti nuo pasiutligės, kelios kalytės – galimai vaikingos.

Už gyvūnų gerovės pažeidimus laikytojai gresia administracinė atsakomybė – bauda iki 4 tūkst. eurų ir mažiausiai dvejiems metams uždrausta laikyti šunis.

