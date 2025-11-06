Šiemet Lietuvos startuoliai jau sumokėjo beveik 421 mln. eurų mokesčių

Skaičiuojama, jog sektoriuje mokamas vidutinis atlyginimas šiuo metu siekia 4,4 tūkst. eurų ir yra 300 eurų didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Pažymima, jog nuo pernai metų išaugo ne tik atlyginimai, bet ir šiame sektoriuje dirbančių asmenų skaičius – praėjusį ketvirtį darbuotojų šiose įmonėse skaičius pasiekė 20 tūkst.
„Dar 2020 m. šis skaičius buvo dvigubai mažesnis ir prisiminkime, kas per pastarąjį penkmetį vyko globaliu mastu: pandemija, karas, infliacija. Nei ekonominė, nei geopolitinė situacija vis dar nėra palankios, tačiau mūsų šalies technologijų įmonės toliau stiprėja: vysto produktus, plečiasi į kitas rinkas ir nelėtina darbuotojų samdos“, – pranešime cituojama „Unicorns Lithuania“ vadovė Gintarė Verbickaitė.
Pasak jos, tikėtina, kad šiemet pirmą kartą šalies istorijoje startuolių per kalendorinius metus sumokėtų mokesčių suma viršys 0,5 mlrd. eurų.
Daugiausia mokesčių sumokėjo „Vinted“, „Nord Security“ ir „Wargaming“
Skaičiuojama, jog per tris pastarųjų metų ketvirčius daugiau mokesčių sumokėjo penki startuoliai, kurių priešakyje – 11,3 mln. eurų mokesčių sumokėjęs „Vinted“, „Nord Security“ ( 7,8 mln. eurų) bei „Wargaming“ (6,7 mln.).
Daugiausia mokesčių šiemet sumokėjusių startuolių penketuką užbaigia „Baltic Classifieds Group“ (5,6 mln. eurų) ir „Oxylabs“ (3,5 mln. eurų).
Skaičiuojama, jog iš viso per tris 2025 m. ketvirčius daugiau nei 1 mln. eurų sumokėtų mokesčių ribą pasiekė 20 įmonių. Tai trečdaliu daugiau nei tuo pačiu metu pernai.
Į šį sąrašą, be paminėtų penketuke, patenka „Kilo Health“, „Binance“, „Gurtam“, „Surfshark“, „Zen“, „Hostinger“, „Ovoko“, „Flo“, „Wix“, „Mediatech“, „NRD Cyber Security“, „Omnisend“, „Nordcurrent“, „Tribe“ ir „mano.bank“.
„Unicorns Lithuania“ duomenimis, daugiausiai darbuotojų Lietuvoje įdarbinančiais startuoliais išlieka „Vinted“ (1,6 tūkst. darbuotojų), „Nord Security“ (1,3 tūkst. darbuotojai) ir „Wargaming“ (741 darbuotojas).
Skaičiuojama, jog šiuo metu Lietuvoje aktyviai veikia daugiau nei 1,1 tūkst. startuolių.