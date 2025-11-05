Šiemet įmonės sumokėjo daugiau mokesčių nei pernai

Trečdalį visų mokesčių sumokėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonės, 11 proc. – apdirbamosios gamybos bendrovės, 6 proc. – transporto ir sandėliavimo veikla užsiimantys verslai.
Daugiausiai mokesčių valstybei šiemet sumokėjo naftos produktų gamybos ir prekybos bendrovė „Orlen Lietuva“, kuri biudžetą papildė 315,7 mln. eurų – 24 proc. mažiau nei pernai tuo pat metu. Įmonė didžiausia šalies mokesčių mokėtoja yra nuo 2013 metų.
Antroje vietoje buvo vieną didžiausių mažmeninės prekybos degalais tinklų Lietuvoje valdanti bendrovė Lietuvoje „Circle K Lietuva“, sumokėjusi 270 mln. eurų mokesčių, trečioje – naftos produktų prekybos įmonė „Okseta“ (264 mln. eurų), ketvirtoje – tabako gamintoja „Phillip Morris Baltic“ (215,6 mln. eurų), penktoje – valstybės valdoma naftos ir suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalų operatorė „KN Energies“ (212,6 mln. eurų).
Šešta sąraše yra plataus vartojimo prekių didmeninės prekybos įmonė „Sanitex“, kuri valstybei sumokėjo 186,7 mln. eurų, septinta – mažmeninės prekybos tinklą valdanti „Maxima LT“, sumokėjusi 139,6 mln. eurų.
Tuo metu „MV Group“ priklausanti viena didžiausių didmeninės prekybos įmonių „MV Group Distribution LT“ sausį–rugsėjį sumokėjo 124,7 mln. eurų mokesčių, Vokietijos kapitalo mažmeninės prekybos tinklo „Lidl“ valdytoja „Lidl Lietuva“ – 112 mln. eurų, bankas „Swedbank“ – 110,2 mln. eurų.