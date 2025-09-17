Šiemet 360 m. jubiliejų švenčianti „Gubernija“ prestižiniame „World Beer Awards“ konkurse pelnė net 4 medalius

Autoritetinga „World Beer Awards“ komisija du aukso medalius skyrė „Gubernijos“ nealkoholiniam „Ekstra“ lageriui, sidabru įvertintas alkoholinis „Ekstra“ lageris, bronza – nealkoholinis kivių ir agrastų radleris. Tarptautinės komisijos vertinimu, „Gubernijos“ nealkoholinis „Ekstra“ alus šiemet pripažintas geriausiu nealkoholiniu lageriu Lietuvoje tarp konkurse dalyvavusių alų.
Tradicijų ir inovacijų dermė
„Didžiuojamės jau kelerius metus iš eilės būdami ant garbės pakylos tarp geriausių aludarių. Kasdienio mūsų darbo pagrindas – pagarba šimtametėms tradicijoms, autentiškumas ir nuolatinės inovacijos bei nepriekaištinga kokybė. Šias vertybes patvirtina ir šiųmetiniai apdovanojimai. Aukso ir sidabro medaliai atspindi senųjų tradicijų įtaką mūsų darbui, nes juos pelnė tradicinės receptūros alūs – lageriai. O bronza mums yra drąsos ir kūrybos įvertinimas, nes nealkoholinis kivių ir agrastų radleris yra asortimento naujiena, visiškai šviežias produktas“, – sako Mindaugas Bistrickas, bendrovės „MV GROUP Production“ valdomos „Gubernijos“ gamybos direktorius.
„World Beer Awards 2025“ konkurse dalyvavo daugiau negu 3 tūkst. alaus kategorijos produktų iš viso pasaulio, kuriuos vertino gėrimų eksperto, britų žurnalisto ir rašytojo Pete‘o Browno vadovaujama komisija, sudaryta iš beveik 40 skonio profesionalų.
Du aukso medalius „Gubernijos“ nealkoholiniam „Ekstra“ lageriui skyrę ekspertai įvertino šio šviesios gintaro spalvos gėrimo švelnų apynių kartumą ir išraiškingą salyklo skonį, suteikiantį alui lengvumą ir subtilų išskirtinumą.
Klasikinei „Gubernijos“ tradicijai atstovaujantis šviesusis „Ekstra“ alus sidabro medalį pelnė už subtilų ir lengvą skonį, atsiskleidžiantį per saikingo apynių kartumo ir salyklo saldumo dermę. Šio alaus gamyboje naudojami „Saphir“ apyniai alui suteikia ilgiau išliekančio skonio ir aromato.
Bronzos medalį nealkoholiniam kivių ir agrastų radleriui suteikusi „World Beer Awards“ komisija įvertino unikalaus kivių ir agrastų dueto sukuriamą gaiviai saldų aromatą, puikiai derantį su maloniai karčiu nealkoholinio alaus skoniu.
„Keturi pelnyti medaliai yra puiki jubiliejinių metų dovana ir dar vienas patvirtinimas, kad per 360 metų sukaupta patirtis bei nuolatinis tobulėjimas leidžia mums konkuruoti su geriausiais alaus gamintojais“, – pažymi M. Bistrickas.
Medaliai jau tapo tendencija
„World Beer Awards“ yra vienas prestižiškiausių tarptautinių alaus konkursų, kuriame vertinami geriausio alaus pavyzdžiai iš viso pasaulio. Šį konkursą jau daugelį metų rengia didžiausia gėrimų profesionalus vienijanti interneto platforma thedrinksreport.com, o aukščiausių įvertinimų jame sulaukę gėrimai savo kategorijose tradiciškai laikomi geriausias pasaulyje. Savo produktus šiems apdovanojimams pristato alaus gamybos bendrovės iš viso pasaulio, o juos vertina žymiausi gėrimų degustatoriai, alaus pramonės profesionalai, prekybininkai, žurnalistai ir alaus someljė, profesionalai iš Brazilijos, Belgijos, Prancūzijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Indijos, Čilės, Pietų Korėjos ir daugelio kitų šalių.
Aukšti „Gubernijos“ pasiekimai „World Beer Awards“ konkurse jau tampa tradicija. Pernai seniausios Lietuvos alaus daryklos gėrimai taip pat nuskynė keturis apdovanojimus – ekspertai aukso medalius lagerių kategorijoje skyrė „Gubernijos“ „Ekstra“ lageriui ir „German Pils“ pilsneriui. Sidabro medaliais buvo įvertintas „Tamsusis Elis“ ir nealkoholinis „Ekstra“ lageris.
O 2023-iųjų konkursas buvo absoliutus nealkoholinio „Tamsiojo Elio“ triumfas – šis „Gubernijos“ produktas buvo išrinktas geriausiu metų nealkoholiniu alumi pasaulyje, taip pat nugalėjo ir geriausio pasaulyje tamsiojo nealkoholinio alaus kategorijoje.
Straipsnį parengė: „AB Gubernija“.
