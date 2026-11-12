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Seimas imasi iniciatyvos riboti alkoholį imituojančių gėrimų pardavimą nepilnamečiams

2026-11-12 06:48 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-12 06:48
Pridėkite kaip šaltinį Google

Seimas ketvirtadienį ketina apsispręsti dėl įstatymo pataisų, siūlančių uždrausti nepilnamečiams parduoti alkoholinių gėrimų prekės ženklą turinčius nealkoholinius gėrimus. 

Alkoholis (nuotr. 123rf.com)

Seimas ketvirtadienį ketina apsispręsti dėl įstatymo pataisų, siūlančių uždrausti nepilnamečiams parduoti alkoholinių gėrimų prekės ženklą turinčius nealkoholinius gėrimus. 

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Jei parlamentarai pritartų, jaunesniems kaip 18 metų asmenims būtų draudžiama parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti nealkoholinius gėrimus, kurių pavadinime yra alkoholinio gėrimo grupės, pogrupio ar kategorijos pavadinimas. 

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Nors pernai Maisto įstatymo pataisas pradėję svarstyti politikai kalbėjo apie draudimą parduoti nepilnamečiams nealkoholinį alų, sidrą ar vyną, šiuo metu dokumente nenurodyti konkrečių gėrimų pavadinimai.

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Seimas apsispręs dėl draudimo nepilnamečiams parduoti alkoholį imituojančius gėrimus

Pats projekto autorius Seimo narys socialdemokratas Darius Razmislevičius pastebi, kad šiuo metu Lietuvoje galima įsigyti apie 20 nealkoholinių gėrimų rūšių, kurių pavadinimai susiję su alkoholinių gėrimų pavadinimais (pavyzdžiui, nealkoholinis džinas, nealkoholinis romas, nealkoholinis tekilos skonio gėrimas ir t. t.). Todėl, politikų nuomone, visus juos išvardinti įstatyme būtų netikslinga. 

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Planuojamos priimti Maisto įstatymo pataisos numato, kad teisę nustatyti tokius draudžiamus parduoti gėrimus nepilnamečiams turėtų Vyriausybės įgaliotos institucijos, kurios vadovautųsi Alkoholio kontrolės įstatymu arba tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktais.

Įsigaliojus naujam reguliavimui, tokių nealkoholinių gėrimų pardavėjai, kai kyla abejonių, kad asmuo yra jaunesnis kaip 18 metų, galėtų pareikalauti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei toks dokumentas nebūtų pateiktas, jie privalėtų atsisakyti parduoti nealkoholinius gėrimus.

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Už draudimo nesilaikymą, tokių nealkoholinių gėrimų pardavimą nepilnamečiams Administracinių nusižengimų kodekse (ANK) siūloma numatyti nuo 60 iki 120 eurų siekiančias baudas. 

Draudžiamų nealkoholinių gėrimų nupirkimas ar kitoks perdavimas jaunesniems kaip 18 metų asmenims užtrauktų baudą nuo 20 iki 50 eurų.

Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo kitų metų gegužės 1 d. 

Šiuo metu įstatyme numatytas ribojimas parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti nepilnamečiams energinius gėrimus, bet nėra jokių ribojimų, draudžiančių parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti nealkoholinius gėrimus. Jie gali laisvai įsigyti nealkoholinio alaus, vyno ir kitų nealkoholinių gėrimų.

ANK yra numatyta atsakomybė tik už energinių gėrimų pardavimą, nupirkimą ar kitokį perdavimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims. 

indeliai.lt

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