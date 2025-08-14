Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Saulės elektrinių projektai tampa vis mažiau patrauklūs

2025-08-14 08:08 / šaltinis: BNS
2025-08-14 08:08

Saulės elektrinių projektai Lietuvoje stoja, slegiami sumažėjusių elektros kainų, prastėjančio gamybos profilio, didėjančių balansavimo kaštų ir nesipildančių elektros vartojimo prognozių, Energetikos ministerija kol kas veiksmų imtis neskuba,  ketvirtadienį rašo „Verslo žinios“

Saulės parkas (nuotr. SCANPIX)

Saulės parkas (nuotr. SCANPIX)

0
„Pavieniai vėjo ir saulės projektai tampa vis mažiau patrauklūs, investuotojai vis daugiau dėmesio skiria energijos kaupiklių projektams. Dažnėjantys neigiamų elektros kainų epizodai menkina atsinaujinančių energetikos projektų patrauklumą ir įverčius“, – teigia įmonės „PwC“ Lietuvoje direktorius ir sandorių komandos vadovas Rokas Žemaitis. 

Pasak jo, Baltijos regione, kaip jau tapo įprasta pastaraisiais metais, energetikos sektorius toliau išlieka aktyvus įsigijimų ir susijungimų sandorių kontekste dėl nuolatinės didžiųjų energetikos įmonių bei pagrindinių vystytojų veiklos.  

