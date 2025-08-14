Saulės elektrinių projektai tampa vis mažiau patrauklūs

„Pavieniai vėjo ir saulės projektai tampa vis mažiau patrauklūs, investuotojai vis daugiau dėmesio skiria energijos kaupiklių projektams. Dažnėjantys neigiamų elektros kainų epizodai menkina atsinaujinančių energetikos projektų patrauklumą ir įverčius“, – teigia įmonės „PwC“ Lietuvoje direktorius ir sandorių komandos vadovas Rokas Žemaitis.
Pasak jo, Baltijos regione, kaip jau tapo įprasta pastaraisiais metais, energetikos sektorius toliau išlieka aktyvus įsigijimų ir susijungimų sandorių kontekste dėl nuolatinės didžiųjų energetikos įmonių bei pagrindinių vystytojų veiklos.
