Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

„Ryanair“ naujovė: nenustebkite, jeigu atidžiau tikrins, ką nešatės į lėktuvą

2025-09-02 13:38 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-02 13:38

Netinkamo dydžio lagaminas ar krepšys oro uoste gali sukelti papildomų rūpesčių ir išlaidų. O „Ryanair“ sugalvojo, kaip paskatinti darbuotojus atidžiau tikrinti keleivių lagaminus.

„Ryanair“ skirs premijas darbuotojams už pastebėtą netinkamą bagažą (nuotr. SCANPIX)

Netinkamo dydžio lagaminas ar krepšys oro uoste gali sukelti papildomų rūpesčių ir išlaidų. O „Ryanair“ sugalvojo, kaip paskatinti darbuotojus atidžiau tikrinti keleivių lagaminus.

REKLAMA
0

Šių avialinijų darbuotojų, kurie turi teisę sustabdyti keleivius su per dideliais rankiniais bagažais, premija padidės nuo 1,50 iki 2,50 euro už vieną tokį pastebėtą krepšį ar lagaminą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ryanair“ vadovas Michaelas O‘Leary BBC sakė, kad toks pokytis įsigalios jau šių metų lapkričio mėnesį.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak M. O‘Leary, premija skirta atgrasyti dalį keleivių, kurie mėgina keliauti su didesniu, nei leidžiama rankiniu bagažu. Tiesa, jis pabrėžė, kad aviakompanija „nesistengia pagauti žmonių“.

REKLAMA

Kompanijos vadovas pridūrė, kad jei žmonės „nesilaiko taisyklių ir bando įlipti su per dideliu bagažu, mes juos pagausime, ir aš su malonumu paskatinsiu mūsų darbuotojus, kurie pastebės tą per didelį bagažą“.

„Ryanair“ keleiviai gali nemokamai vežtis vieną bagažo vienetą, tačiau, priklausomai nuo maršruto ir kelionės datos, jiems gali būti priskaičiuotas iki 60 eurų mokestis, jei jie bandys vežtis didesnį nei leidžiama bagažą.

REKLAMA
REKLAMA

Šiuo metu aviakompanija leidžia vežtis vieną nedidelį rankinį bagažą, kurio matmenys neviršija 40 cm x 20 cm x 25 cm, o svoris – 10 kg.

Tačiau po ES taisyklių pakeitimo nuo rugsėjo mėnesio šie matmenys turėtų būti padidinti iki 40 cm x 30 cm x 20 cm.

M. O‘Leary sakė, kad apie 200 tūkst. keleivių per metus turi sumokėti papildomą mokestį už rankinio bagažo vežimą bagažinėje ir kad jis nesigaili „rizikuojančiųjų“, bandančių į lėktuvą įsinešti „kuprines“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Esame oro linijos, siūlančios mažiausias skrydžių kainas Europoje. Tai yra mūsų taisyklės. Prašome laikytis taisyklių, kaip tai daro 99,9 proc. iš 200 milijonų mūsų keleivių, ir jūs neturėsite jokių problemų“, – sakė jis.

Anot M. O‘Leary, jei žmonės „laikysis bagažo taisyklių, tada visi greičiau įlips į lėktuvą“ ir bus „mažiau skrydžių vėlavimų“.

„Ryanair“ lėktuvai skraido iš pagrindinių Lietuvos oro uostų daugeliu maršrutų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų