„Ryanair“ naujovė: nenustebkite, jeigu atidžiau tikrins, ką nešatės į lėktuvą

Šių avialinijų darbuotojų, kurie turi teisę sustabdyti keleivius su per dideliais rankiniais bagažais, premija padidės nuo 1,50 iki 2,50 euro už vieną tokį pastebėtą krepšį ar lagaminą.
„Ryanair“ vadovas Michaelas O‘Leary BBC sakė, kad toks pokytis įsigalios jau šių metų lapkričio mėnesį.
Pasak M. O‘Leary, premija skirta atgrasyti dalį keleivių, kurie mėgina keliauti su didesniu, nei leidžiama rankiniu bagažu. Tiesa, jis pabrėžė, kad aviakompanija „nesistengia pagauti žmonių“.
Kompanijos vadovas pridūrė, kad jei žmonės „nesilaiko taisyklių ir bando įlipti su per dideliu bagažu, mes juos pagausime, ir aš su malonumu paskatinsiu mūsų darbuotojus, kurie pastebės tą per didelį bagažą“.
„Ryanair“ keleiviai gali nemokamai vežtis vieną bagažo vienetą, tačiau, priklausomai nuo maršruto ir kelionės datos, jiems gali būti priskaičiuotas iki 60 eurų mokestis, jei jie bandys vežtis didesnį nei leidžiama bagažą.
Šiuo metu aviakompanija leidžia vežtis vieną nedidelį rankinį bagažą, kurio matmenys neviršija 40 cm x 20 cm x 25 cm, o svoris – 10 kg.
Tačiau po ES taisyklių pakeitimo nuo rugsėjo mėnesio šie matmenys turėtų būti padidinti iki 40 cm x 30 cm x 20 cm.
M. O‘Leary sakė, kad apie 200 tūkst. keleivių per metus turi sumokėti papildomą mokestį už rankinio bagažo vežimą bagažinėje ir kad jis nesigaili „rizikuojančiųjų“, bandančių į lėktuvą įsinešti „kuprines“.
„Esame oro linijos, siūlančios mažiausias skrydžių kainas Europoje. Tai yra mūsų taisyklės. Prašome laikytis taisyklių, kaip tai daro 99,9 proc. iš 200 milijonų mūsų keleivių, ir jūs neturėsite jokių problemų“, – sakė jis.
Anot M. O‘Leary, jei žmonės „laikysis bagažo taisyklių, tada visi greičiau įlips į lėktuvą“ ir bus „mažiau skrydžių vėlavimų“.
„Ryanair“ lėktuvai skraido iš pagrindinių Lietuvos oro uostų daugeliu maršrutų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!