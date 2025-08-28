Rugsėjo 1-osios proga „Lidl Lietuva“ darbuotojų vaikams – dovanų rinkiniai naujiems mokslo metams

„Kiekvieni nauji mokslo metai – reikšmingas etapas vaiko gyvenime. Norėdami, kad pasiruošimas darželiui ar mokyklai būtų kuo lengvesnis ir sklandesnis, kaip ir kasmet, darbuotojų vaikams nuo 2 iki 16 metų dovanojame kanceliarinių prekių rinkinius iš „Lidl“ mokyklinių prekių asortimento – šiemet planuojame išdalinti daugiau nei 1300 tokių dovanų“, – sako „Lidl Lietuva“ darbuotojų gerovės projektų vadovė Marlena Podlevskaja-Kraujalė.
Ji taip pat priduria, kad visiems darbuotojų vaikams, kurie šiemet pradės lankyti pirmąją klasę, įmonė papildomai dovanos 40 eurų vertės „Lidl“ dovanų korteles, kurias galės panaudoti „Lidl“ prekybos centre papildomoms prekėms, padėsiančioms pasiruošti rugsėjo pirmajai.
Šiemet mokyklinių dovanų krepšelį sudaro svarbiausios kanceliarinės prekės iš „Lidl“ asortimento: sąsiuviniai, flomasteriai, spalvoti pieštukai, lipnūs lapeliai ir kitos priemonės. Įmonė rūpinasi, kad darbuotojų vaikai būtų pasiruošę mokyklai bei saugūs kelyje – visos šios priemonės sudėtos į atšvaitinį maišelį su užtraukiamomis virvutėmis, kuris padės būti matomiems kelyje.
Rūpestis visus metus
„Lidl Lietuva“ rūpinasi savo darbuotojais ir jų artimaisiais ne tik ypatingomis progomis, bet ir ištisus metus. Visiems komandos nariams po bandomojo laikotarpio suteikiamas papildomas sveikatos draudimas. Rudenį darbuotojai ir jų vaikai iki 14 metų gali nemokamai pasiskiepyti gripo vakcina, taip pat gauna ir imunitetą stiprinančius vitaminų rinkinius.
Dėmesys skiriamas ir emocinei gerovei – darbuotojams ir jų artimiesiems suteikiama galimybė anonimiškai ir nemokamai konsultuotis psichologiniais, taip pat teisiniais ir finansiniais klausimais.
„Darbuotojus ir jų artimuosius kviečiame aktyviai įsitraukti į įvairias įmonės iniciatyvas – nuo šeimoms skirtų renginių iki kūrybinių konkursų. Vienas iš pavyzdžių – kasmetinė šeimų šventė bei šventiniai konkursai, kuriuose dalyvauja ir vaikai. Kalėdų laikotarpiu visus darbuotojus ir jų atžalas džiuginame tradicinėmis dovanomis. Tokios iniciatyvos yra būdas parodyti nuoširdų dėmesį darbuotojams bei jų šeimoms“, – pasakoja „Lidl Lietuva“ darbuotojų gerovės projektų vadovė.
Įmonė taip pat siekia užtikrinti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Logistikos centro ir parduotuvių darbuotojams sudaromos galimybės dirbti pamainomis, leidžiančiomis lanksčiau planuoti laiką, o administracijos darbuotojai gali pasinaudoti nuotolinio darbo galimybe – tai ypač vertina tėvai, auginantys mažamečius vaikus.
Be to, per didžiąsias metų šventes, tokias kaip Kalėdos ar Velykos, bei pirmąją Naujųjų metų dieną „Lidl“ parduotuvės nedirba, kad darbuotojai galėtų leisti laiką namuose kartu su savo artimaisiais.
Prisideda ir prie kitų vaikų gerovės
„Lidl Lietuva“ rūpinasi ne tik savo darbuotojų atžalomis, bet ir prisideda prie vaikų gerovės visoje šalyje. Jau aštuonerius metus prekybos tinklo pirkėjai turi galimybę už depozitą gautą sumą paaukoti vaikų dienos centrams, o įmonė šią sumą padvigubina. Nuo projekto pradžios 2017 metais bendra surinkta suma vaikų dienos centrams siekia daugiau nei 636 tūkst. eurų.
Surinktą paramą „Lidl Lietuva“ lygiomis dalimis perduoda vaikų dienos centrus globojančioms organizacijoms: „Gelbėkit vaikus“, „Caritas“ bei Maltos ordino pagalbos tarnybai. Lėšos skiriamos vaikų maitinimui, edukacijoms ir socialinių įgūdžių ugdymui.
Šiuo metu Lietuvoje iš viso veikia 82 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.
Straipsnį parengė: „LIDL“.
