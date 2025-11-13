 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ruginienė apie Sporto rūmus: patraukliausia alternatyva – perduoti objektą savivaldybei

2025-11-13 12:29 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 12:29

Šiuo metu yra vertinamos trys galimybės, kaip būtų geriausia panaudoti sostinėje vis dar be paskirties stovinčius Vilniaus sporto rūmus, sako ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Ji pati teigia, jog palaikytų idėją nenaudojamą objektą perduoti sostinės savivaldybei.

Vilniaus sporto rūmai. ELTA / Jonas Balčiūnas

„Šiandien Ekonomikos ir inovacijų ministerijai (EIM) yra duota užduotis paskaičiuoti tris alternatyvas, kad aš galėčiau jas įsivertinti“, – žurnalistams Seime kalbėjo I. Ruginienė.

„Pirma alternatyva yra daryti konferencijų centrą, kaip buvo numačiusi ankstesnė Vyriausybė. Antras variantas – Sporto rūmus galbūt perdaryti į kitokį objektą. Trečias – parduoti arba perduoti objektą sostinės savivaldybei, nes galimybė jiems leisti disponuoti šiuo objektu tikrai yra“, – tikino premjerė.

Ji sako, jog geriausiu scenarijumi laiko būtent paskutinį, kai teisės ir atsakomybės už objektą atitektų sostinės savivaldybei, kuri ten žada atminimo vietą. I. Ruginienė sako tai jau ir aptarusi su meru Valdu Benkunsku.

„Su miesto meru jau apie tai kalbėjome ir man bent jau atrodo, kad tai yra patraukliausia alternatyva. Meras mane patikino, kad ten tikrai galėtų būti atminties vieta, o savivaldybė apsiimtų tą padaryti“, – teigė Vyriausybės vadovė.

ELTA primena, jog Gintauto Palucko Vyriausybė jau buvo apsisprendusi, jog Sporto rūmus pavers į konferencijų centrą. Tiesa, 19-ajam Ministrų kabinetui atsistatydinus, objekto likimas vėl tap neaiškus.

Diskusija dėl šio objekto vyksta jau ilgą laiką. 1971 m. ant Šnipiškių senųjų žydų kapinių pastatyti sporto rūmai jau ilgą laiką stovi nenaudojami, o nuo 2015 m. brendo idėja juos paversti į kongresų rūmus. Tai žydų bendruomenėje buvo vertinama prieštaringai.

1988 m. spalį rūmuose surengtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas, o 1991 m. sausį čia įvyko atsisveikinimas su Sausio 13-osios aukomis.

indeliai.lt

