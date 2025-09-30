Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Rimi“ elektroninėje parduotuvėje startuoja 3 dienų nuolaidų kampanija „Klik manija“: pasiūlymai net iki 6 tūkst. prekių

2025-09-30 16:32
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Rugsėjo 30 d. prekybos tinklo „Rimi“ elektroninėje parduotuvėje startuoja trijų dienų nuolaidų kampanija. Iki šiol pirkėjams gerai pažįstami ir „e-nuolaidomis“ vadinti išskirtiniai pasiūlymai įgauna ir naują pavadinimą – „Klik manija“. Tai – ženklas, kad nuolaidos internetu tampa dar patrauklesnės, o pirkėjai sulauks dar daugiau dėmesio ir patogumo.

„Rimi“ elektroninėje parduotuvėje startuoja 3 dienų nuolaidų kampanija „Klik manija“: pasiūlymai net iki 6 tūkst. prekių

0
„Klik manija“ – tai specialios nuolaidos iki 40 proc., skirtos tik „Rimi“ elektroninės parduotuvės klientams. Nuolaidomis galėsite pasinaudoti jau nuo šiandien net tris dienas, o jų metu galima tikėtis specialių pasiūlymų net iki 6 tūkst. prekių. Pasinaudoti pasiūlymais gali visi, turintys „Mano Rimi“ kortelę ir prisijungę prie savo paskyros „Rimi“ el. parduotuvėje. Daugiau informacijos apie akciją rasti galite čia.

„Net 98 proc. e-komercijos pirkėjų apsiperka su lojalumo kortele, todėl nuolaidų galimybės yra išnaudojamos maksimaliai. Atsižvelgdami į pirkėjų poreikius, siekiame jiems suteikti dar daugiau dėmesio ir išskirtinumo, todėl nuolat geriname apsipirkimo patirtį. Naujasis kampanijos pavadinimas „Klik manija“ pabrėžia, kad pasinaudoti išskirtinėmis nuolaidomis  yra labai lengva  ir paprasta – tereikia kelių paspaudimų“, – sako Luka Lesauskaitė-Remeikė, prekybos tinklo „Rimi“ viešųjų ryšių ir korporatyvinės atsakomybės vadovė.

„Klik manija“ dienomis elektroninėje „Rimi“ parduotuvėje siūlomos nuolaidos nėra taikomos fizinėse parduotuvėse, todėl apsiperkant internetu pirkėjai gali rasti išskirtinių pasiūlymų tiek maisto, tiek ne maisto prekėms. Tiesa, bendros „Rimi“ savaitės nuolaidos taikomos tiek fizinėse, tiek elektroninėje parduotuvėje.

Nuolaidos tris dienas taikomos populiarioms įvairių kategorijų prekėms – net 40 proc. nuolaidos taikomos kavai, namų apyvokos prekėms, buitinei chemijai, saldainiams. 

30 proc. nuolaida taikoma brandintai šviežiai mėsai, džiovintiems vaisiams ir riešutams, limonadams ir girai, bulvių ir kukurūzų traškučiams.

Patogumas – svarbiausia

„Rimi“ elektroninė parduotuvė šiandien pirkėjams siūlo itin lanksčias apsipirkimo galimybes:

Užsisakai šiandien – gauni šiandien. Prekes galima gauti vos per 60 minučių arba pasirinkti patogų laiką mūsų darbo valandomis.

Gaukite prekes ten, kur esate. Pristatymas į namus ar biurą vykdomas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Biržuose.

Galite atsiimti patys. Atsiėmimas galimas „Rimi“ parduotuvėse arba „Drive“ punkte, taip pat veikia dvi patogios vietos Vilniuje su maistomatais – prie „Duetto“ ir „Business Garden Vilnius“ biurų.

Nemokėkite už prekių pristatymą. Nemokamas pristatymas taikomas užsakymams nuo 59,99 Eur, o taupiausi klientai renkasi pristatymo abonementą – vos už 4,99 Eur galima mėgautis neribotu pristatymų skaičiumi net 60 dienų.

Platus ir sveikesnis pasirinkimas

„Rimi“ elektroninė parduotuvė išsiskiria itin plačiu asortimentu kasdieniam pasirinkimui – nuo šviežių daržovių, vaisių, mėsos, žuvies ir pieno produktų iki buitinės chemijos, gyvūnų prekių, vaikų reikmenų ar net sezoninių pasiūlymų. 

Ypatingas dėmesys skiriamas sveikesniems sprendimams: platus ekologiškų, veganiškų ir vegetariškų produktų pasirinkimas leidžia kiekvienam pirkėjui atrasti tai, kas atitinka jo gyvenimo būdą ir mitybos įpročius. Be to, pirkėjai gali patogiai derinti sveikesnius produktus su įprastu krepšeliu, sutaupydami laiko ir pinigų.

Rimi e-parduotuvės vertės neapsiriboja vien patogumu – tai ir skaidrios kainos, reguliarūs nuolaidų pasiūlymai, personalizuotos rekomendacijos bei galimybė planuoti pirkinius iš anksto: https://www.rimi.lt/e-parduotuve.

Straipsnį parengė: „UAB Rimi Lietuva“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

