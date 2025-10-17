Registrų centras: e. varžytynėse parduota turto už 41 mln. eurų

Centro duomenimis, per šių metų liepą–rugsėjį buvo paskelbta 3,8 tūkst. naujų e. aukcionų ir varžytynių, iš kurių įvyko beveik 1,1 tūkst.
Antstolių skelbtose varžytynėse per ketvirtį parduota turto už 9,1 mln. eurų, savivaldybių aukcionuose – už 2,9 mln. eurų, nemokumo administratorių varžytynėse – už 3,9 mln. eurų, kitų institucijų aukcionuose – už 17,8 mln. eurų.
Trečiąjį šių metų ketvirtį taip pat įvyko Turto banko organizuoti aukcionai už 7,4 mln. eurų.
Anot Registrų centro, aptariamu laikotarpiu e. varžytynių ir e. aukcionų portale brangiausiai parduotas buvo Mykolo Romerio universiteto (MRU) pastatų kompleksas sostinės Antakalnio mikrorajone. Už jį pirkėjas sumokėjo 12,1 mln. eurų.
Antroje vietoje buvo Turto banko skelbtas aukcionas, kurio metu sostinėje esantis administracinis pastatas buvo parduotas už 1,7 mln. eurų.
Į penketuką taip pat pateko ir kitas Turto banko vykdytas elektroninis aukcionas. Šiame aukcione už 1,35 mln. eurų rastas pirkėjas Neringoje esančiam istoriniam žvejo namui.
Elektroninę turto realizavimo paslaugą Registrų centras teikia nuo 2013 metų. Nuo elektroninių paslaugų sukūrimo įvyko apie 36 tūkst. elektroninių varžytynių ir aukcionų, kuriuose turto parduota už daugiau nei 1 mlrd. eurų.