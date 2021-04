PVM tarifas sumažės nukentėjusiems verslams, bet gyventojams niekas neatpigs?

Už tokį sprendimą balsavo 96 parlamentarai, 1 buvo prieš, o 10 – susilaikė. Kad įstatymas būtų galutinai priimtas, už jį Seimas turės balsuoti dar kartą. Jeigu prezidentas nevetuos priimto teisės akto, jis turėtų įsigalioti nuo liepos 1 d.

Mažesnis PVM tarifas iki kitų metų pabaigos

PVM įstatymo pataisomis numatoma, kad iki 2022 m. gruodžio 31 d. lengvatinis 9 proc. mokesčio tarifas būtų taikomas trijų sričių verslams.

Pirma, maitinimo įstaigų teikiamoms maitinimo paslaugoms, išskyrus paslaugas ar paslaugų dalis, kurios susijusios su alkoholiniais gėrimais.

Antra, visų rūšių meno ir kultūros įstaigų, meno ir kultūros renginių, sporto renginių, sporto klubų lankymui ir kitų asmenų, teikiančių panašias į sporto klubų teikiamas paslaugas, lankymui.

Trečia, atlikėjų (aktoriaus, dainininko, muzikanto, dirigento, šokėjo ar kito asmens, vaidinančio, dainuojančio, skaitančio, deklamuojančio arba kitaip atliekančio literatūros, meno, folkloro kūrinius ar cirko numerius) teikiamoms paslaugoms.

Toks pats lengvatinis tarifas iki kitų metų pabaigos jau taikomas ir apgyvendinimo paslaugoms.

Standartinis PVM tarifas yra 21 proc. Jį moka gyventojai kaskart pirkdami daugelį prekių ir paslaugų. Pavyzdžiui, jeigu parduotuvėje perkate prekę už 121 eurą, tai pardavėjas pasiliks 100 eurų, o 21 eurą PVM perves Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Mažesnis PVM teoriškai turėtų sumažinti ir galutinę prekės ar paslaugos kainą – šiuo atveju jos turėtų kainuoti 109 eurus. Tačiau patys Seimo nariai pripažįsta, kad priėmus įstatymą mažesnių kainų pirkėjai gali nesitikėti.

Kijevo kotletas Seime neatpigs

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas konservatorius Mykolas Majauskas diskusijoje parlamente pripažino, kad lengvatinis tarifas kainų nesumažins.

„Noriu nuliūdinti, kad priėmus pataisą, vištienos Kijevo kotletas Seimo valgykloje ir toliau kainuos 4,5 euro. Mes puikiai suprantame, kad šia lengvata siekiame ne kainos mažinimo, o siekiame paskatinti smulkų ir vidutinį verslą. Tokį verslą, kuris ir sudaro absoliučią daugumą tuose sektoriuose.

Paprastai daugiau 90 proc. maitinimo sektoriaus sudaro smulkusis ir vidutinis verslas. Būtent dėl šios priežasties tokią PVM lengvatą taiko absoliuti dauguma ES šalių, siekdama paskatinti smulkųjį ir vidutinį verslą“, – Seime kalbėjo M. Majauskas.

Anot jo, lengvatinis tarifas paskatins minėto sektoriaus įmonėms išlįsti iš šešėlio. Be to, šie verslai per karantiną buvo uždaryti ir nukentėjo labiausiai.

Jei neveikia parama, reikia lengvatos?

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijai atstovaujantis Lukas Savickas pritarė, kad tokia įstatymo lengvata yra reikalinga. Pasak jo, valdančiųjų pasiūlymas paradoksalus: viena vertus prieš rinkimus jie žadėjo lengvatų ratą mažinti, tačiau dabar jų reikia daugiau.

„Reikia taip pat konstatuoti, kad tikriausiai ne veltui, ekonomikos ministrės žodžiais sakant, netenkina situacija su parama nukentėjusiam nuo Covid-19 verslui.

Parama nėra teikiama pakankamai greitai, pakankamai efektyviai. Ir tos priemonės, kurios turėtų būti, kurios labiausiai gelbėja nukentėjusius sektorius (subsidijos, kitos papildomos priemonės), neduoda reikiamo efekto“, – kalbėjo L. Savickas.

Jo teigimu, mokesčio lengvata būtų tinkama parama nukentėjusiam verslui.

Tai pačiai frakcijai priklausanti Laima Nagienė džiaugėsi, kad šiuo projektu galų gale atsisukta į smulkųjį verslą.

„Kviečiu palaikyti šį projektą. Ir, manau, kad tai bus nelaikina, nes prireiks ne vienų metų, kad jie galėtų gyvuoti ir klestėti ir kad šešėlyje nebūtų pinigų. O mes žinome, kad šešėlis pas mus dar nemažas“, – palaikyti PVM lengvatą ragino Seimo narė.

Laisvės frakcijos atstovas, Seimo pirmininkės pavaduotojas Vytautas Mitalas įsitikinęs, kad lengvata netaps pakaitalu subsidijoms nukentėjusiems verslams.

„Tačiau tiesa, kad šis lengvatinis tarifas yra visų pirma skirtas tiems, kurie nuo pandemijos labiausiai nukentėjo, būtent tiems verslams, kurie buvo uždarytas Vyriausybės sprendimais ir kurie galėtų kvėpuoti ateityje“, – svarstė V. Mitalas.

Jis ragino kolegas palaikyti projektą, kurio įgyvendinimui valstybės biudžete užtektų pinigų – maždaug 100 mln. eurų.

Vadina turtingųjų lengvata

Mišri Seimo narių grupės atstovas Remigijus Žemaitaitis kritikavo projektą teigdamas, kad jis naudingiausias bus turtingiems gyventojams, o biudžeto netekimai viršys 274 mln. eurų.

„Tai yra Vyriausybės ir konservatorių regionų politikos naikinimo pasiūlymas“, – kalbėjo parlamentaras ir pridūrė, kad lengvata naudinga tik turtingiesiems.

Jis priminė, kad 2022 m. sausio 1 d. ši Vyriausybė planuoja keisti mokesčių sistemą:

„Kyla mokesčiai ūkininkams, kyla automobilių mokestis, naikinama PVM lengvata centralizuotam šildymui, naikinamas akcizas ūkininkų naudojamam raudonajam kurui, kils nekilnojamojo turto mokestis, kils žemės mokestis, atsiras naujas paveldėjimo mokestis ir kils akcizas visam kurui“, – vardijo R. Žemaitaitis.

Anot jo, šie pakeitimai labiausiai paveiks gyvenančius vargingiausiai. Tuo metu PVM lengvatos maitinimo paslaugoms ir renginiams naudingiausios turtingiesiems.

Galiausiai R. Žemaitaitis įspėjo, kad lengvata bus piktnaudžiaujama. Maitinimo ar kitos paslaugos, siūlomos apmokestinti lengvatiniu PVM tarifu, bus priedanga įforminant kitas paslaugas – pavyzdžiui patalpų nuomos.