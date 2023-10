Prokurorai susidomėjo, kaip vartotojai už elektrą permokėjo milijonines sumas

Įvertinus bus sprendžiama dėl viešojo intereso gynimo priemonių, ketvirtadienį pranešė prokuratūra.

„Generalinė prokurorė Nida Grunskienė pavedė Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriui atlikti išsamų situacijos vertinimą, po kurio bus sprendžiama, ar būtina taikyti viešojo intereso gynimo priemones“, – teigiama pranešime.

Valstybės kontrolė atlikusi auditą bei remdamasi VERT konstatavo, jog 2018–2021 metais vienas vartotojas už skirstymo paslaugas sumokėjo vidutiniškai 88,8 euro daugiau nei turėjo, o 96 proc. permokos (153,8 mln. eurų) bus pradėta grąžinti po dešimtmečio ir visiškai būtų grąžinta iki 2036-ųjų.

Pasak Valstybės kontrolės, nenustačius aiškių kriterijų, kada ši suma turi būti grąžinta, grąžinimas kiekvieną kartą gali būti nukeltas maksimaliam laikui.

„Ta suma bus išdėstyta, tačiau netolygiai, bet liūto dalis to gražinimo atiteks paskutiniam penkerių metų laikotarpiui iki 2036-ųjų metų. Mes kritikuojame tai, kad nėra nustatyta kriterijų, pagal kuriuos būtų aišku, kodėl tas grąžinimas atidėtas būtent penkiolikai metų“, – LRT televizijai sakė Valstybės kontrolės Trečiojo departamento vadovas Mindaugas Šalčius.

Savo ruožtu, VERT pirmininkas Renatas Pocius sako, kad tokios sumos ESO nepavyktų sugrąžinti per kelerius metus.

„Todėl buvo rastas kompromisas su bendrove, kad šita suma gali būti grąžinta per ilgesnį nei vienerių ar dvejų metų laikotarpį“, – LRT televizijai sakė R. Pocius.

„Kiekvienais metais, iki bus grąžinama šita suma, bus skaičiuojamos palūkanos ir vartotojas, realiai įvertinant pinigų kainą laike, tokiu atveju finansiškai nenukenčia“, – sakė VERT pirmininkas.

Pasak R. Pociaus, dalis vartotojų permokėtos 160,2 mln. eurų sumos ESO akcininkams buvo išmokėta dividendais.

Tuo metu ESO sako, kad kontrolieriai nevisiškai atsižvelgė į rinkos reguliuotojo taikytą kainodaros skaičiavimo metodiką bei tikina 2016–2021 metais į tinklą investavusi 800 mln. eurų, o 2022–2023 metais – daugiau nei 500 mln. eurų.

„Visuomenei sudaromas klaidingas įspūdis, neva bendrovė sąmoningai nevykdė investicijų, nors tai yra netiesa. Be to, teiginiai, kad ESO neinvestavo ir vietoj to mokėjo dividendus, taip pat neatitinka tikrovės. Įmonės pinigų srautuose dividendų išmokėjimui skiriama suma siekia vos dešimtadalį investicijų sumos“, – ketvirtadienį teigė ESO.