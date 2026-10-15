Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Profsąjungos ragina nepriimti Nausėdos pasiūlymo dėl terminuotų darbo leidimų užsieniečiams

2026-10-15 10:25 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-15 10:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Aštuonios Lietuvos profesines sąjungas vienijančios organizacijos ragina politikus atsitraukti nuo Seime svarstomų prezidento Gitano Nausėdos pataisų, siūlančių ekonominiams imigrantams leisti dirbti tik ribotą laiką ir jam pasibaigus – per pusmetį išvykti iš Lietuvos.

Gitanas Nausėda (ELTA nuotr.)

Aštuonios Lietuvos profesines sąjungas vienijančios organizacijos ragina politikus atsitraukti nuo Seime svarstomų prezidento Gitano Nausėdos pataisų, siūlančių ekonominiams imigrantams leisti dirbti tik ribotą laiką ir jam pasibaigus – per pusmetį išvykti iš Lietuvos.

REKLAMA
4

Tokia tvarka galėtų padidinti darbuotojų priklausomybę nuo darbdavio, susilpnintų užsieniečių galimybes ginti savo teises, ketvirtadienį pranešė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LSPK).

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Didžiausią susirūpinimą kelia tai, kad siūloma tvarka gali dar labiau susieti užsieniečio teisę dirbti ir gyventi Lietuvoje su konkrečiu darbdaviu. Tokiu atveju darbuotojui būtų sunku pakeisti darbą net ir susidūrus su neišmokamu atlyginimu, netinkamomis darbo sąlygomis ar kitais pažeidimais“, – rašoma LSPK  pranešime.

REKLAMA
REKLAMA

„Jeigu Lietuvai trūksta darbuotojų, pirmiausia turime klausti, kodėl jų nepavyksta pritraukti ir išlaikyti. Galbūt problema ne darbuotojų trūkumas, o siūlomos darbo sąlygos? Lietuvos verslas turi konkuruoti atlyginimais, darbo kokybe ir produktyvumu, o ne darbuotojų priklausomybe nuo darbdavio“, – pranešime sakė LSPK pirmininkė Dalia Jakutavičė.

REKLAMA

Kaip rašė BNS, G. Nausėda siūlo įteisinti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį, kuriuo būtų spartinamas imigrantų prašymų nagrinėjimas bei reikalaujama išvykti iš Lietuvos bent pusmečiui pasibaigus dvejų metų darbo leidimui. Liepos viduryje Seimas po svarstymo pritarė tokiems prezidento siūlymams.

Profsąjungų organizacijos savo ruožtu siūlo Prezidentūrai, Vyriausybei ir Seimui iš naujo įvertinti šį pasiūlymą bei koncentruotis į sprendimus, kurie padėtų įmonėms rasti darbuotojų bei didintų darbo pasiūlą Lietuvos piliečiams.

REKLAMA
REKLAMA

„Negalime kurti dviejų darbo rinkų – vienos, kurioje žmogus gali laisvai rinktis darbą, ir kitos, kurioje tokia galimybė ribojama“, – teigė D. Jakutavičė.

Pasak Prezidentūros, šalies vadovas siekia ir geresnio migracijos valdymo, ir spręsti darbuotojų trūkumo šalies ūkyje problemą.

Anot G. Nausėdos, taip neva būtų išvengta šeimų susijungimo – dar spartesnio imigrantų skaičiaus augimo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Skelbta, kad terminuoti darbo leidimai labiausiai tiktų užsieniečiams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolat ar likti ilgesnį laiką, atvyksta tik dirbti, pavyzdžiui, tolimųjų reisų vairuotojais, statybininkais ne ilgiau nei dvejiems metams. Siūloma spartesnė jų atvykimo, prašymų nagrinėjimo procedūra, kad verslas galėtų greičiau juos priimti į darbą, jei neranda vietos darbuotojų, tačiau po dvejų metų darbo jie privalėtų išvykti iš Lietuvos bent pusmečiui.

REKLAMA

Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi.

Pasak Prezidentūros, naujas modelis papildytų dabartinę ilgalaikės imigracijos tvarką, tačiau metinė jos kvota pagal abu modelius nebūtų didinama – ji negalės viršyti 1,4 proc. Lietuvos gyventojų skaičiaus. Konkretų bendrą kvotos dydį ir proporciją kasmet siūloma nustatyti Vyriausybei, o ne Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kaip yra dabar.

REKLAMA

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, iki darbo Vyriausybėje pati vadovavusi LSPK, yra sakiusi, kad G. Nausėdos pataisos skatintų migrantus tik trumpam atvykti į Lietuvą, jie per trumpą laiką neišmoktų lietuvių kalbos, neintegruotųsi į visuomenę.

Seimo pirmininkas Juozas Olekas anksčiau teigė, kad parlamentas šiuo klausimu ieškos kompromiso – siekiant spręsti tiek darbo jėgos trūkumo, tiek migrantų integracijos iššūkius.

indeliai.lt

REKLAMA
ha ha ha
ha ha ha
2026-10-15 10:34
profsajungu lyderiams visiskai jau prota leftistai uzpyle. jie priestarauja pasiulymams, kurie pagerintu ju paciu profsajungu nariu salygas. jie gal visiskai nemasto, arba masto tik taip, kaip Ruginiene jiems paaiskina is Briuselio gaunamus paruostukus???
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų