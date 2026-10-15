Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
21
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ar minimalios algos Lietuvoje tikrai pakanka? Gyventojai griebiasi už galvos

2026-10-15 10:05 / šaltinis: Žinių radijas
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-15 10:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Neseniai buvo minima diena už orų darbą. Orumas darbovietėje – visame pasaulyje aktuali problema. Lietuvoje garsiausiai skamba minimalios algos pakankamumo klausimas. Gyventojai skundžiasi, kad nebeįmanoma išgyventi iš minimalios algos, o tai kelia labai daug aršių diskusijų, nes atsirado ir kitaip manančių.

Darbas biure (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)
GALERIJA (5)

Neseniai buvo minima diena už orų darbą. Orumas darbovietėje – visame pasaulyje aktuali problema. Lietuvoje garsiausiai skamba minimalios algos pakankamumo klausimas. Gyventojai skundžiasi, kad nebeįmanoma išgyventi iš minimalios algos, o tai kelia labai daug aršių diskusijų, nes atsirado ir kitaip manančių.

REKLAMA
21

Laidoje apie darbuotojų orumą diskutavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos valdybos narys Raimondas Tamošauskas ir Lietuvos darbdavių konfederacijos vadovė Aurelija Maldutytė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Darbas

Kas šiuo metu darbo rinkoje nėra oru?

R. Tamošauskas: 2008-ais metais profesinės sąjungos nusprendė, kad reikia šnekėti ne tik apie darbą, bet apie orų darbą. Kad darbas nėra tik atlyginimas, nėra tik minimali alga, apie kurią mes šnekame, bet kad tai yra ir daugiau.

REKLAMA
REKLAMA

Jei grįšime prie žmogaus bazinių poreikių, pirma yra pavalgyti, apsirengi, pragyventi ir toliau visa kita. Kai šnekame apie darbą, visų pirma sakome „atlyginimas“, kas yra labai teisinga, bet kiek to atlyginimo turi būti retai šnekame.

REKLAMA

Vienintelė tema – minimalus atlygis. Bandoma jį susieti ne su realiais žmogaus poreikiais, bet su tuo, kiek išgali mokėti verslas.

Žmogus eina į darbą ne tam, kad išgyventų arba kad kažkas taptų turtingu jo sąskaita. Žmogui reikia turėti būstą, pavalgyti, apsirengti. Jei jis turi šeimą, reikia, kad vaikai gautų tinkamą išsilavinimą. Galbūt reikia turėti normalias atostogas, bent vieną kartą metuose. Jau nekalbam apie tai, kad reikia pasirūpinti savo senatve ir sveikata.

REKLAMA
REKLAMA

Orus darbas, kaip sąvoka, neturėtų apimti atlyginimo, nes į tai įeina ir darbo sąlygos.

Lietuvoje aktualiausia problema yra atlygis už darbą, kiek aktualūs yra kiti elementai?

R. Tamošauskas: Dalis, kurios nepaminime, yra darbų sauga. Mes Europos kontekste gana blogai atrodome.

Jei Europoje 2023-2024-ais metais buvo 1,6 mirtino nelaimingo atsitikimo šimtui tūkstančių žmonių, tai Lietuvoje šis rodiklis siekė 3,4. Mes viršijam dvigubai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kas dėl to kaltas?

R. Tamošauskas: Prieš kokius penkis metus turėjome gerą seminarą apie darbų saugą. Diskusija buvo trišalė: darbų saugos specialistai, darbdaviai ir profesinės sąjungos. Darbų saugos specialistai pasakė teisingą mintį – jei darbuotojas dirba nesaugiai, pagrindinis kaltininkas yra darbdavys, nes jis vienintelis turi administracines priemones, kuriomis gali paveikti darbuotoją.

REKLAMA

Jis turi pasirūpinti, kad darbuotojas turėtu tinkamas darbo priemones, kad būtų tinkamai apmokytas dirbti, ko mes Lietuvoje taip pat pasigendame.

Darbdaviai algas vertina priešingai

Aurelija, ar jūs, darbdaviai, diskutuojate apie orumą darbo vietose?

A. Maldutytė: Aišku, oraus darbo nuneigti neturime galimybės, kiekvienas tikrai turi teisę į orų darbą.

Bet, kai Raimondas pamini atlyginimų dydžius, visų pirma tai pačio žmogaus atsakomybė. Kiek jis pasiruošia, kokią specialybę pasirenka. Viskas priklauso nuo lūkesčių, ką nori turėti, kad tavo gyvenimas būtų išsipildęs.

REKLAMA

Dėl to atlyginimai ir yra skirtingi. Nekvalifikuotam darbui gali būti mokamas ir minimalus atlyginimas. Ar jo užtenka? Manau, kad užtenka, nes jis tam ir yra nustatomas pagal taisykles, sukurtas Europos Sąjungoje.

Tuo labiau, kad mes nubėgam vienais metais į priekį, nei turėtume pagal prognozuojamą vidutinį darbo užmokestį.

Kartais profsąjungos pabrėžia dalijimosi principą: „darbdaviai lašinius augina, o su darbuotojais nesidalina“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

A. Maldutytė: Tai netiesa yra. Daug yra kalbėta apie tai, kad Lietuvoje nuo darbdavio pajamų darbo užmokesčiui skiriama daugiau, nei vidutiniškai Europoje. Manau Lietuvoje šios problemos neturime.

Jei tai yra atskiros nesąžiningos įmones, apie jas reikėtų tiksliai kalbėti. Dabar kalbam apie skaidriai ir sąžiningai dirbančius darbdavius.

Mes turime kalbėti apie tai, kad pusiausvyra turi būti normali ir negalime iš darbdavio reikalauti dalykų, kurių neįmanoma turėti.

REKLAMA

Kas dar atrodo svarbu?

R. Tamošauskas: Jei taip dažnai minim atlyginimą, reiškia tai Lietuvoje yra svarbu. Pradėsim šnekėt apie darbo vietas, apie „vaibus“, kai būsim visiškai užtikrinti savo gyvenimu.

Norėčiau sureaguoti į Aurelijos pasakymą. Pagal oficialią statistiką Europoje BVP skiriamas atlyginimui yra 55-56 proc., o Lietuvoje 46-48 proc.

REKLAMA

Mes diskutuojame ir jūs sakote, kad žmogus pats kaltas, kad gauna mažai, kad jis pasirinko neteisingą darbą. Čia reiktų užduoti klausimą – kurių darbų mums nereikia? Jei yra darbai, kurie nevertinami.

Kurie čia nevertinami?

R. Tamošiūnas: Pažiūrėkite, kur yra minimalus atlyginimas, reiškia tie darbai neverti aukštesnių atlyginimų. Visi valytojai, pagalbiniai darbininkai ir taip toliau. Jei įmonėje neateis direktorius kelias dienas, ar kas pastebės? Bet jei vieną dieną neateis valytoja ar įrengimo operatorius, pastebės visi.

Visą „Žinių radijo“ laidą rasite čia: 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Eurostat
Eurostat
2026-10-15 10:31
Rodo,kad Lietuvoj ekonomika auga sparčiausiai ES,žmonės patenkinti gyvenimu-nėra skurdo,soc.nelygybės
Atsakyti
Tiesa
Tiesa
2026-10-15 10:17
Tai organizuokit streikus! Liurbiai tie zmones!
Atsakyti
Gyvenimas tikrai gerėja
Gyvenimas tikrai gerėja
2026-10-15 10:49
Realiai, tai dar niekada taip gerai negyvenome kaip dabar. Algos pastoviai kyla, ekonomika ženkliai auga, darbo vietų pasiūla didėja, kokios dar problemos? Jeigu žmogus dirba už minimumą ir neprogresuoja - reišia jam pakanka tokio atlygio, bet jis gyvena pilnavertį gyvenimą, nes turi kitų pajamų. Tuo labiau absoliuti dauguma disponuoja pertekliniu vis brangstančiu nekilnojamu turtu, kurį pardave ženkliai papildo šeimos biudžetą, išleidžia vaikus studijuoti, perkasi kitą, labiau reikalinga nekilnojamą turtą, pasigerina buitį, investuoja į rinkas ir t.t.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (21)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų