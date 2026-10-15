Nausėda dalyvaus Europos Vadovų Taryboje Briuselyje

Kaip praneša Prezidentūra, spalio 15–16 dienomis vykstančiame susitikime bus aptariami derybų dėl Europos Sąjungos (ES) daugiašalės finansinės programos (DFP), aukštų energijos kainų, konkurencingumo klausimai.
Taip pat valstybių vadovai diskutuos paramos Ukrainai, ES plėtros ir reformų, gynybos, saugumo ir migracijos temomis.
Kaip skelbta, pirmadienį telefonu su EVT pirmininku António Costa kalbėjęsis G. Nausėda teigė, kad būsimose EVT išvadose turi atsispindėti ES parama Ukrainai ir jos ilgalaikio gynybos finansavimo klausimai.
Prezidentas akcentavo, kad būtina užtikrinti vieningą ES valstybių narių poziciją dėl Ukrainos grūdų eksporto apsaugos ir draudimo išduoti vizas Rusijos piliečiams, dalyvavusiems koviniuose veiksmuose prieš Ukrainą, taip pat JAV sprendimo panaikinti sankcijas Rusijos dyzelinui.
Kalbėdamas apie konkurencingumą, G. Nausėda pasisakė už vieningas pastangas atsisakyti priklausomybės nuo importuotų energijos šaltinių, ypač tiekiamų Rusijos. Taip pat
Migracijos klausimu Lietuvos vadovas pabrėžė būtinybę užtikrinti saugumą, taip pat stiprinti Europos pasienio ir kranto apsaugos agentūrą „Frontex“ ir Europolą.
Jo teigimu, ES rytų pasienio stiprinimas taip pat turi būti pripažintas DFP prioritetu, išlaikant tęstinę paramą „Rail Baltica“ projektui, kaip karinio mobilumo koridoriui.
Visgi prezidentas pareiškė pasigendąs didesnio finansavimo gynybai per ES konkurencingumo fondą, taip pat Europos infrastruktūros tinklų priemonei ir kariniam mobilumui.
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