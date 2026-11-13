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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Premjeras su Naujosios Zelandijos DI eksperte aptars dirbtinio intelekto taikymą

2026-11-13 07:36 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-13 07:36
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Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius penktadienį susitiks su Naujosios Zelandijos dirbtinio intelekto (DI) eksperte dr. Mahsa McCauley (Mohaghegh) aptarti DI taikymo viešajame sektoriuje, švietime ir Lietuvos bei Naujosios Zelandijos bendradarbiavimo galimybių.

Mindaugas Sinkevičius (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (11)

Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius penktadienį susitiks su Naujosios Zelandijos dirbtinio intelekto (DI) eksperte dr. Mahsa McCauley (Mohaghegh) aptarti DI taikymo viešajame sektoriuje, švietime ir Lietuvos bei Naujosios Zelandijos bendradarbiavimo galimybių.

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Susitikime, kuriame taip pat dalyvaus premjero patarėjas DI klausimais Linas Eriksonas, ketinama kalbėti apie darbuotojų gebėjimų naudotis DI stiprinimą, DI politikos formavimą, jo naudojimo taisyklių nustatymą ir mokinių DI raštingumo ugdymą.

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FOTOGALERIJA. Mindaugas Sinkevičius

Taip pat bus aptariamos Lietuvos ir Naujosios Zelandijos bendradarbiavimo DI politikos bei mokslinių tyrimų srityse galimybės.

Tai ne pirmas kartas, kai premjeras aptaria dirbtinio intelekto taikymą valstybės institucijose. Rugsėjo pabaigoje susitikęs su Lietuvos universitetų atstovais, M. Sinkevičius aptarė kuriamos DI infrastruktūros „LitAI“, didžiausios tokio pobūdžio infrastruktūros Baltijos šalyse, panaudojimo aukštajame moksle ir viešajame sektoriuje galimybes.

indeliai.lt

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