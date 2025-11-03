 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pradedama platinti 14-oji gynybos obligacijų emisija

2025-11-03 09:47 / šaltinis: BNS
2025-11-03 09:47

Pirmadienį pradedama platinti 14-oji gynybos obligacijų emisija, pranešė Finansų ministerija.

Grynieji pinigai. Karolinos Gudžiūnienės (ELTA) nuotr.

Pirmadienį pradedama platinti 14-oji gynybos obligacijų emisija, pranešė Finansų ministerija.

REKLAMA
0

Obligacijos bus platinamos lapkričio 3–17 dienomis, o išperkamos – kitų metų lapkričio 18 dieną. Už vienerių metų trukmės emisiją bus mokama 2 proc. metų palūkanų.

Fiziniai ir juridiniai asmenys gynybos obligacijų gali įsigyti „Swedbank“ arba SEB interneto banke ir SEB padaliniuose, o nuo lapkričio – ir investicinių paslaugų bendrovės „Orion Securities“ interneto platformoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pernai pradėjus šių obligacijų platinimą iki šiol jų įsigyta už 182,3 mln. eurų. 

Gynybos obligacijos yra tiksliniai Vyriausybės taupymo lakštai (VTL), skirti gynybos poreikiams finansuoti – valstybė skolinasi iš žmonių ir verslo pigiau, nei rinkose, o pastarieji tokiu būdu prisideda prie šalies gynybos finansavimo. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų