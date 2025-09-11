Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Luminor“ išleido 500 mln. eurų obligacijų už 2,65 proc. metų palūkanas

2025-09-11 13:48 / šaltinis: BNS
2025-09-11 13:48

„Luminor“ bankas pranešė išplatinęs 500 mln. eurų ketverių metų trukmės padengtųjų obligacijų emisiją, už kurią bus mokamos 2,65 proc. metų palūkanos.

Luminor (nuotr. Elta)

„Luminor" bankas pranešė išplatinęs 500 mln. eurų ketverių metų trukmės padengtųjų obligacijų emisiją, už kurią bus mokamos 2,65 proc. metų palūkanos.

0

„Naujai išleisti vertybiniai popieriai sustiprina mūsų įsipareigojimų struktūrą ir plečia investuotojų bazę, o tai kartu užtikrina, kad „Luminor“ yra geroje pozicijoje padėti savo klientams ir plėtoti verslą“, – pranešime sakė „Luminor“ finansų direktorius Johannesas Prokschas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuo rugsėjo 3 dienos platintų obligacijų paklausa viršijo pasiūlą – sulaukta daugiau nei 1 mlrd. eurų vertės pasiūlymų iš daugiau nei 50 investuotojų, reziduojančių 19 šalių.

Anot pranešimo, didelis investuotojų susidomėjimas ir aukšta pasiūlymų kokybė leido „Luminor“ nustatyti 2,65 proc. metų palūkanas.

