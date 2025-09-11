„Luminor“ išleido 500 mln. eurų obligacijų už 2,65 proc. metų palūkanas

„Naujai išleisti vertybiniai popieriai sustiprina mūsų įsipareigojimų struktūrą ir plečia investuotojų bazę, o tai kartu užtikrina, kad „Luminor“ yra geroje pozicijoje padėti savo klientams ir plėtoti verslą“, – pranešime sakė „Luminor“ finansų direktorius Johannesas Prokschas.
Nuo rugsėjo 3 dienos platintų obligacijų paklausa viršijo pasiūlą – sulaukta daugiau nei 1 mlrd. eurų vertės pasiūlymų iš daugiau nei 50 investuotojų, reziduojančių 19 šalių.
Anot pranešimo, didelis investuotojų susidomėjimas ir aukšta pasiūlymų kokybė leido „Luminor“ nustatyti 2,65 proc. metų palūkanas.
