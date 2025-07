Banko klientams – pluoštas pakeitimų: štai už ką mokesite daugiau

Bankai stebi tiek klientų, tiek konkurentų priimamus sprendimus. Be to, dėmesys kreipiamas ir į ekonominę situaciją.

Todėl dabar dalis finansų įstaigų nusprendė pakoreguoti kainodarą už kai kurių paslaugų suteikimą.

Dalis bankų vardija naujus pokyčius

„Luminor“ banko Lietuvoje komunikacijos vadovė Birutė Eimontaitė naujienų portalui tv3.lt komentavo, kad stebint klientus, konkurentus ir ekonominę situaciją nuo liepos 1 d. yra vykdoma kainyno paslaugų teikimo sąlygų peržiūra.

„Apie pokyčius savo klientus informavome iš anksto asmeniškai: privačius klientus prieš du mėnesius, o verslo – prieš mėnesį.

Mūsų privačių klientų laukia pagerinimai investavimo kainyne bei padidintas „Luminor Black“ kortelės pirkinių draudimo išmokos limitas. Taip pat du nedideli kasdienės bankininkystės pokyčiai“, – teigė B. Eimontaitė.

Banko atstovė taip pat įvardija esminius pokyčius, kurių sulauks klientai. Vienas jų – mažinami mokesčiai už prekybą vertybiniais popieriais Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) biržose per „Luminor Investor“ platformą.

Taip pat įsigalioja pokyčiai ir dėl „Luminor Black“ kortelės pirkinių draudimo išmokos limito – banko klientams bus siūloma ilgiau galiojanti draudimo apsauga (iki 210 dienų), didesni išmokų limitai, platesnis draudžiamų pirkinių sąrašas.

„Vieno draudžiamojo įvykio, taip pat vieno pirkinio suma didėja dvigubai. Atsiranda bilietų į renginius, pirkus su šia kortele, draudimas, draudimo apsauga bus taikoma pirkiniams išsimokėtinai“, – paaiškino ji.

Pašnekovė taip pat sako, kad bankas suvienodina „Luminor Black“ kortelių įkainius. Tiesa, už kai kurias jų teks sumokėti daugiau.

„Pirmosios kortelės išdavimo mokestis lieka tas pats, o antra arba papildoma kortelė kainuos nežymiai daugiau.

Nuo liepos 1 d. klientai tiek už pagrindinę, tiek už papildomas „Luminor Black“ korteles mokės tą pačią mėnesinę įmoką – 5,5 euro“, – vardijo pašnekovė.

Taip pat keičiasi „Perlo“ terminaluose taikomi įkainiai, padidėja minimalus operacijos mokestis įnešant ir išimant grynuosius.

Tiesa, pašnekovės teigimu, grynųjų pinigų įnešimo bei išėmimo įkainiai bankomatuose išlieka tie patys.

Klientai bankomatuose galės išsigryninti iki 800 eurų per mėnesį. „Luminor Black“ kortelės turėtojai – iki 1,2 tūkst. eurų per mėnesį iš „Luminor“ ir 400 eurų per mėnesį iš kitų bankomatų.

„Verslo klientams įkainiai kinta tose pačiose paslaugų kategorijose – mažinami kai kurie įkainiai už prekybą vertybiniais popieriais Europos ir JAV biržose, ilginama draudimo apsauga ir kai kurie limitai „Visa Business“ kortelės pirkinių draudimui.

Nežymiai kyla grynųjų pinigų išėmimo ir išmokėjimo verslo kortelėmis mokestis“, – dėmesį atkreipė ji.

Tuo metu „Urbo banko Verslo tarnybos direktorius Julius Ivaška teigė, kad artimiausiu metu banko įkainiai nebus keičiami.

Tačiau jis atkreipia dėmesį, kad klientams bus pristatyta kita naujovė – verslo debeto kortelės.

„Dėl šios naujos paslaugos atsiras papildomų įkainių, kurie bus taikomi tik naujai įvedamoms paslaugoms.

Taip pat planuojame atnaujinti „Paslaugų“ planus verslui ir pasiūlyti naują planą, kad jie dar geriau atlieptų skirtingų verslų poreikius ir kurtų papildomą vertę“, – sakė jis.

„Citadele“ banko atstovai teigė, kad paslaugų įkainiai privatiems klientams jau buvo atnaujinti 2025 m. birželio 1 d.

„Įkainiai buvo peržiūrėti dėl nuolatinių investicijų į paslaugų kokybę, tvarumą bei modernių finansinių sprendimų prieinamumą klientams.

Vien per pastaruosius metus atnaujinome „Citadele“ mobiliąją programėlę, pristatėme mokėjimus pagal telefono numerį, „Skaitmeninę taupyklę“, „Užduočių įrankį“ suaugusių ir vaikų finansiniam raštingumui skatinti. Taip pat buvo padidintas grynųjų pinigų išėmimo limitas „C Smart“ kortele iki 900 eurų per mėnesį“, – teigiama banko atsiųstame komentare.

SEB ir „Swedbank“ banko atstovai tikino, kad paslaugų įkainių pokyčiai šiuo metu nėra planuojami.