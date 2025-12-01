 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Po taikomo apvalinimo į banką sugrįžo 82 tonos centų

2025-12-01 13:25 / šaltinis: ELTA
2025-12-01 13:25

Praėjus 7 mėnesiams nuo laiko, kai atsiskaitant grynaisiais buvo pradėtas taikyti apvalinimas, į Lietuvos banką jau sugrįžo daugiau kaip 30 mln. 1 ir 2 centų monetų. Šių monetų bendras svoris siekia apie 82 tonas, nors nominalioji jų vertė yra vos kiek didesnė kaip 440 tūkst. eurų, pranešė Lietuvos bankas.

2 eurų moneta (nuotr. 123rf.com)

Praėjus 7 mėnesiams nuo laiko, kai atsiskaitant grynaisiais buvo pradėtas taikyti apvalinimas, į Lietuvos banką jau sugrįžo daugiau kaip 30 mln. 1 ir 2 centų monetų. Šių monetų bendras svoris siekia apie 82 tonas, nors nominalioji jų vertė yra vos kiek didesnė kaip 440 tūkst. eurų, pranešė Lietuvos bankas.

REKLAMA
0

Banko vertinimu, išaugęs į banką grįžtančių smulkiausių monetų srautas rodo, kad apvalinimas veikia – mažėja 1 ir 2 monetų poreikis atsiskaitymams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žvelgdami į ateitį matome, kad apvalinimas prisideda ir prie grynųjų pinigų apyvartos tvarumo: nebėra poreikio kaldinti ir leisti į apyvartą smulkias monetas, jos perduodamos kitoms valstybėms, taip pat mažėja su 1 euro cento ir 2 euro centų monetų gamyba, transportavimu ir naudojimu susijęs poveikis aplinkai, paprastėja grynųjų pinigų tvarkymas, be to, mažiau monetų bus pametama ar išmėtoma“, – pranešime cituojamas Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.

REKLAMA
REKLAMA

Dalis šių monetų lapkričio pabaigoje apsikeista su Latvijos banku.

Lietuvos banko duomenimis, prieš apvalinimą į banką paprastai per mėnesį grįždavo iki 1 mln. vienetų šių monetų.

REKLAMA

ELTA primena, kad šių metų gegužę įsigaliojo įstatymų pakeitimai, numatantys, kad galutinė apskaičiuota suma, kuri baigiasi 1 arba 2 euro ct, apvalinama į mažesnę pusę iki 0, o suma, kuri baigiasi 3 arba 4 euro ct, apvalinama į didesnę pusę iki 5. 

Tuo metu suma, kuri baigiasi 6 arba 7 euro ct, pradėta apvalinti į mažesnę pusę iki 5, o galutinė apskaičiuota suma, kuri baigiasi 8 arba 9 euro ct, apvalinama į didesnę pusę iki 10.

Apvalinimas netaikomas atsiskaitymui negrynaisiais pinigais, dovanų kuponais (čekiais, kortelėmis), lojalumo kortelėse sukauptais pinigais, socialinėmis kortelėmis; elektroninės prekyvietės paslaugoms; darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, įskaitant dienpinigius ir išmokas, skirtas su komandiruote susijusioms faktinėms kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidoms kompensuoti; pensijoms ir kitoms socialinės apsaugos išmokoms (net ir mokamoms grynaisiais pinigais).

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų