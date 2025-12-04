Po galimo apsinuodijimo maistu mokykloje – skubus patikrinimas: to išvysti nesitikėjo

Dėl nustatytų grubių pažeidimų įmonės veikla laikinai sustabdyta.
Patikrinimo metu aptikta maisto produktų, kurių pasibaigęs tinkamumo vartoti terminas, taip pat pradėjusių gesti kiaulienos skerdenų (810 kg šių skerdenų nurodyta sunaikinti).
Netinkamai organizuoti gamybos procesai sudarė didelę kryžminės taršos riziką: dalis žaliavų buvo laikoma po šaldymo įrenginiais, ant jų lašėjo kondensatas, o šaldyta mėsa buvo atšildoma antisanitarinėmis sąlygomis. Tiek gamybos, tiek pagalbinių patalpų paviršiai, įranga ir inventorius buvo nusidėvėję, pažeisti korozijos, nešvarūs.
„Tai yra rimti pažeidimai, keliantys riziką maisto produktų saugai. Įmonėje pažeidimai nustatyti jau ne pirmą kartą – buvo taikytos sankcijos. Po kiekvieno ankstesnio patikrinimo įmonei buvo teikta nuolatinė metodinė pagalba, tačiau matome, kad įmonė nėra suinteresuota geranoriškai šalinti sistemiškai pasikartojančių trūkumų.
Šiuo atveju taip pat užfiksuota, kad įmonė pakavo ir tiekė Marijampolės vaikų ugdymo įstaigoms kitų gamintojų šviežią mėsą neturėdama šiai veiklai leidimo. Negana to, buvo pratęsiami šviežios vištienos tinkamumo vartoti terminai ir keičiama vištienos kilmė iš lenkiškos į lietuvišką.
Tai rodo didelį neatsakingumą tiek prieš įmonės klientus, tiek prieš vartotojus“, – teigia VMVT Alytaus apygardos priežiūros skyriaus patarėja Jūratė Černiavskienė.
UAB „Gardulis“ veikla bus atnaujinta tik įvertinus, kad visi nustatyti pažeidimai pašalinti.
VMVT specialistai šiuo metu įmonei teikia visą reikalingą metodinę pagalbą, kad veiklą būtų galima atnaujinti kiek įmanoma greičiau.