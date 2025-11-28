Zarasų rajone dėl žiauraus elgesio su gyvūnais bus konfiskuoti 39 šunys

Galutiniam teismo sprendimui įsiteisėjus, 39 belgų aviganių mišrūnai šią savaitę buvo konfiskuoti ir perduoti gyvūnų globėjams. Taip pat VMVT veisėjui pritaikė 4 metų draudimą laikyti gyvūnus augintinius.
Dar šių metų balandžio mėnesį VMVT gavo pranešimą apie galimai alkanus, uždarytuose pastatuose laikomus, iš vienos vietos į kitą nuolat vežiojamus šunis. Pranešime buvo minimas ir galimas grubus laikytojo elgesys su gyvūnais. VMVT Panevėžio apygardos priežiūros skyrius atliko neplaninius patikrinimus šešiose, skirtingose, pranešime nurodytose, gyvūnų laikymo vietose.
Inspektoriams patikrinus visas vietas, nustatyta, kad gyvūnai buvo nesocializuoti, akivaizdžiai rodė baimės požymius į savo šeimininką, dalis jų neregistruoti, neženklinti, šunys nevakcinuoti nuo pasiutligės, blogos voljerų ir aplinkos sąlygos, nešvari ir neatitinkanti reikalavimų šėrimo bei girdymo įranga. Tačiau rimčiausi įtarimai kilo dėl veisėjo galimai grubaus, žiauraus ir ilgalaikio elgesio su gyvūnais.
„Įėjus veisėjui į voljerus, daugelis šunų, tarp jų ir visai jauni, demonstruodavo akivaizdžius streso požymius: gūždavosi prie žemės, traukdavosi į būdas, sustingdavo, pabrukdavo uodegas, drebėdavo. Tai buvo traktuota kaip žiaurus elgesys su gyvūnais. Norėdami įsitikinti, kad tai pagrįstai manome, jog gyvūnams yra sutrikusi elgsena, kreipėmės į kinologijos specialistą, jo išvada buvo nedviprasmiška, - gyvūnai smarkiai išgąsdinti ir psichologiškai suluošinti”, - kalbėjo VMVT Panevėžio apygardos priežiūros skyriaus vedėjas Alvydas Stukas
Sudėtingas ir daug laiko pareikalavęs procesas
VMVT sprendimą paimti šunis iš veisėjo priėmė tuoj pat, patikrinimo metu. Vis dėl to Savivaldybės sprendimu visi šunys, užtikrinus minimalias laikymo sąlygas, buvo palikti jų laikymo vietose, sudarius sutartį dėl jų priežiūros su kitu asmeniu. Be to, veisėjas netrukus apskundė VMVT nutarimą dėl šunų konfiskavimo teismui. Teisme VMVT pavyko įrodyti, kad pažeidėjas padarė itin daug pažeidimų, susijusių su gyvūnų laikymu, jų veisimu, priežiūra, veterinarinės pagalbos nesuteikimu. Be to, ypatingai akcentuoti pažeidimai buvo susiję su gyvūnų akivaizdžiais elgsenos požymiais, rodančiais, kad su gyvūnais buvo elgiamasi žiauriai. Papildomai teismo posėdžio metu buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad pažeidėjas nesuteikė veterinarinės pagalbos dviem šunų jaunikliams, dėl ko vienas gyvūnas nugaišo, o kitas turėjo būti nugaišintas. Š. m. spalio 30 d. VMVT gavo palankią Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų nutartį, kurioje pažeidėjo skundas buvo atmestas pilna apimti. Teismas pasisakė, kad VMVT išsamiai ir nešališkai patikrino byloje surinktus duomenis, juos tinkamai įvertino vadovaudamasi įstatymu ir vidiniu įsitikinimu bei padarė pagrįstą išvadą dėl administracinio nusižengimo požymių buvimo pažeidėjo veiksmuose. Šiai dienai visi konfiskuoti šunys jau perduoti gyvūnų globos organizacijoms - jiems bus ieškoma mylinčių ir gebančių jais pasirūpinti šeimininkų.
