TV3 naujienos > Verslas > Statybų gidas

Planuojate pirkti nuosavą būstą? Paaiškino, į ką atkreipti dėmesį

2025-08-09 10:45
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-09 10:45

Kiek kainuoja jūsų svajonės? Ir kiek jų iš tiesų reikia, kad jos virstų realybe? TV6 laidoje „Statybų gidas“ kviečiama pažvelgti į tai, kaip protingai paskirstyti savo biudžetą, kad kiekvienas išleistas euras taptų investicija į patogų, šiuolaikišką ir racionalų būstą.

1

Žmonės vis dar svajoja apie nuosavą būstą ir visai nesvarbu, ar jis būtų 30 ar 130 kvadratinių metrų. Svarbiausia, kad tai tavo. Todėl rinkoje vis dažniau matome mažo ploto būstų sprendimus, kartais tai buvę bendrabučiai, kartais – visai kitos paskirties pastatai, kurie perkonstruojami į kompaktiškus, tačiau pilnavertiškai gyvenimui pritaikytus namus.

Svarbiausia tokioje konversijoje – autonomiškumas ir privatumas. Elektros ir vandens apskaita, šildymo sistema, net signalizacija – visa tai šiandien galima įrengti individualiai, net jei pradinis pastato tipas buvo visiškai kitoks.

„Jeigu mes kalbame apie šiuolaikišką konversiją, dažniausiai vystytojas siekia, kad kiekvienas butas būtų visiškai atskiras turtinis vienetas – su savo šildymu, savo skaitikliais, savo sanitariniu mazgu. Nes šiandien niekas nebenori gyventi kaip bendrabutyje ir praustis su kaimynu“, – aiškina www.samatele.lt kainų ekspertas Mindaugas Laučys.

Tai reiškia, kad konversija – ne tik apie pertvarkymą, bet ir apie pritaikymą šiuolaikiniam žmogui. Net jeigu tam reikia griauti sienas, jungti patalpas ir investuoti papildomai – tai daroma tam, kad žmogus jaustųsi patogiai ir turėtų viską, ko reikia gyvenimui.

Nuosavas būstas vis dar viena svarbiausių vertybių Lietuvoje. Ir net labai nedideli butai randa savo pirkėją. Nes kartais mažesnis plotas reiškia didesnę laisvę: nuo paskolų, nuo pertekliaus, nuo bereikalingo vargo.

Daugiau naudingų įžvalgų – viršuje esančiame laidos reportaže.

Laidą „Statybų gidas“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 09:30 val. per TV6.

