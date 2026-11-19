„Šiandien pirmą kartą į Klaipėdą išvykstantis elektrinis keleivinis traukinys yra geriausias įrodymas, kad ši didžiulė investicija jau virsta realiais pokyčiais“, – ketvirtadienį išplatintame pranešime teigė LTG grupės laikinasis generalinis direktorius Arūnas Rumskas.
Iš Vilniaus į Klaipėdą išriedėjo pirmasis elektrinis „Stadler“ traukinys
Iki šiol Lietuvoje buvo elektrifikuoti tik Vilnius–Kaunas, Vilnius–Kena ir Lentvaris–Trakai ruožai. Naujoji elektrifikuota jungtis sujungia keturis didžiausius Lietuvos miestus ir Klaipėdos jūrų uostą.
Bendra investicijų vertė siekia apie 457 mln. eurų, iš kurių 231 mln. eurų finansuota ES lėšomis.
Maršrutu Vilnius-Klaipėda keliauja apie 40 proc. visų Lietuvos geležinkeliais vykstančių keleivių.
Kaip rašė BNS, Vilniaus–Klaipėdos geležinkelio elektrifikavimo projektas apima 363 kilometrų ruožą įrengiant 900 km ilgio kontaktinį tinklą. Jį įrengė Ispanijos bendrovė „Elecnor“ ir jos partnerė „Instalaciones Inabensa“.
Pagal 2023 metų birželį pasirašytą 226,5 mln. eurų vertės sutartį Šveicarijos traukinių gamybos koncerno „Stadler Rail“ antrinė įmonė Lenkijoje „Stadler Polska“ įsipareigojo pagaminti devynis elektrinius bei šešis baterinius traukinius, iki 2037 metų užtikrinti techninę pagalbą, jų priežiūrą ir atsarginių dalių tiekimą.
Krovininius lokomotyvus už 115,7 mln. eurų LTG krovinių vežimo įmonė „LTG Cargo“ perka iš Šveicarijos bendrovės „Stadler Rail“ antrinės Ispanijos įmonės „Stadler Valencia“.