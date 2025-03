Pasipiktino, kad Vilniuje gyventojus konsultuoja rusų kalba: „Argi ne absurdas?“

Pavyzdžiui, kai kuriose Vilniaus mokyklose vietoje rusų kalbos, mokiniai yra mokomi ispanų.

Visgi tokie pokyčiai nėra įgyvendinami visur, o daug įstaigų vis dar naudoja rusų kalbą kaip klientų aptarnavimo įrankį.

Vienas gyventojas nustebo sužinojęs, kad paskambinus į Vilniaus miesto savivaldybę jam buvo pasiūlyta rinktis ne tik lietuvių, bet ir rusų kalbą.

„Kodėl ne ukrainiečių?“

Su naujienų portalu tv3.lt susisiekė skaitytojas Mindaugas, kuris pasakojo nesupratęs, kodėl paskambinus į Vilniaus miesto savivaldybę, gyventojui yra siūloma bendrauti rusų kalba.

„Kodėl paskambinęs į Vilniaus miesto savivaldybę turiu klausytis rusų kalbos? Kodėl pažeidinėjama Konstitucija ir Valstybės kalbos įstatymas? Vilniaus miesto savivaldybė greičiausiai atsakys, kad taip padaryta dėl ukrainiečių? Jeigu taip, tai kodėl garso įrašas to neskelbia ukrainiečių kalba?“ – rašė naujienų portalo tv3.lt skaitytojas Mindaugas.

Vyras atkreipė dėmesį, kad situacija atrodo gana absurdiška, kadangi būtent Vilniaus miesto savivaldybė prasidėjus karui išreiškė itin didelį palaikymą Ukrainai, tačiau toliau naudoja okupantų kalbą aptarnaudami gyventojus.

Pasak skaitytojo, jeigu taip daryti yra nuspręsta dėl nuo karo pabėgusių ir Lietuvoje gyvenančių Ukrainos piliečių, tokiu atveju reikėtų naudoti ukrainiečių kalbą.

„Vilniaus miesto savivaldybė tik prasidėjus karui buvo iškėlus didžiulį plakatą „Putin, the Hague is waiting for you“ (liet. Putinai, Haga tavęs laukia), bet toliau vartoja Putino kalbą. Argi ne absurdas? Telefonų numeriuose aštuonetą pakeitėme į nulį, nukirpome elektros laidus vedančius į Rusiją, bet Lietuvos sostinėje autoatsakiklis toliau kalba okupantų rusų kalba. Ar čia buvusio liberalaus mero palikimas?“ – stebėjosi vyriškis.

Mindaugo nuomone, tai, kad paskambinus į savivaldybę viena iš galimų aptarnavimo kalbų yra rusų, pažeidžia puokštę Konstitucijos straipsnių.

„Vilniaus miesto savivaldybė yra valstybės institucija. Konstitucijos 14 str. skelbia: Valstybinė kalba – lietuvių kalba. Valstybinės kalbos įstatymas taip pat nėra atšauktas. Šio įstatymo 4 str. skelbia: „Visos Lietuvos Respublikoje veikiančios institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos raštvedybą, apskaitos, atskaitomybės, finansinius bei techninius dokumentus tvarko valstybine kalba“. 7 str. papildo: „Valstybės ir savivaldos institucijų, įstaigų ir organizacijų, ryšių, transporto, sveikatos ir socialinės apsaugos, policijos ir teisėsaugos tarnybų, prekybos ir kitų gyventojų aptarnavimo įstaigų vadovai turi užtikrinti, kad gyventojai būtų aptarnaujami valstybine kalba“, – pastebėjo Mindaugas.

Nori būti atviri kiekvienam

Tuo metu Vilniaus miesto savivaldybės ryšių su žiniasklaida specialistas Gabrielius Grubinskas pabrėžė, kad jokie įstatymai nėra pažeidžiami, kadangi pagrindinė klientų konsultavimo kalba – lietuvių.

Pasak specialisto, kitomis kalbomis teikiamos konsultacijos padeda susibendrauti su užsienio piliečiais ir turistais.

„Pagrindinė klientų konsultavimo Vilniaus miesto savivaldybėje kalba yra valstybinė – lietuvių. Aptarnavimas lietuvių kalba yra užtikrinamas kiekvienam Vilniaus savivaldybės klientui. Pagal klientų poreikius ir savivaldybės darbuotojų kalbų mokėjimo lygį, teikiamos konsultacijos ir kitomis kalbomis, įskaitant rusų.

Kaip buvo pabrėžta ir gyventojui, į savivaldybę įvairiais klausimais kreipiasi ne tik lietuviškai mokantys vilniečiai, bet ir užsienio piliečiai, turistai ir pan. Dėl suteikiamo platesnio konsultacijų kalbų spektro, savivaldybės paslaugos yra prieinamesnės kiekvienam“, – pabrėžė G. Grubinskas.