Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pasaulinėse biržose rugsėjį fiksuojamas pieno produktų kainų kritimas

2025-09-15 12:58 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-15 12:58

Pieno produktų kainos pagrindinėse pasaulio biržose per pirmąsias rugsėjo savaites reikšmingai smuko, rodo pieno pramonės konsultavimo bendrovės CLAL duomenys.

Pienas. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Pieno produktų kainos pagrindinėse pasaulio biržose per pirmąsias rugsėjo savaites reikšmingai smuko, rodo pieno pramonės konsultavimo bendrovės CLAL duomenys.

REKLAMA
1

Skelbiama, kad JAV rinkoje pieno produktų, tokių kaip sūrio, sviesto ir pieno miltelių, kainos vidutiniškai sumažėjo 4 proc., Europos Sąjungoje (ES) – 2 proc. Tuo metu pasaulinėje prekybos platformoje „Global Dairy Trade“ smuko beveik visų produktų, išskyrus sūrį, kainų indeksai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nyderlandų banko „Rabobank“ ekspertų teigimu, pieno produktų kainų kritimą lėmė auganti pasaulinė pieno pasiūla ir vangus jo vartojimas. Dėl šių priežasčių, anot specialistų, taip pat gali kristi iš ūkių superkamo pieno kainos Europoje, įskaitant ir Lietuvą.

Europos Komisija prognozuoja, kad 2025 m. ES pieno pristatymai išaugs beveik 0,2 proc. Komisijos duomenimis, šių metų pradžioje ES pieno produktų eksportas padidėjo dėl aukštų kainų, o tai esą galėjo turėti teigiamą poveikį ūkininkų pajamoms.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų