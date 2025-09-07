Kalendorius
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Panevėžyje pradėjo veikti nauja irklavimo bazė

2025-09-07 10:21 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-07 10:21

Panevėžyje penktadienį duris atvėrė nauja irklavimo bazė Nevėžio pakrantėje, pranešė vietos savivaldybė.

Asociatvyi (LTeam/Vytautas Dranginis nuotr.)

Panevėžyje penktadienį duris atvėrė nauja irklavimo bazė Nevėžio pakrantėje, pranešė vietos savivaldybė.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Pasak jos, 280 kv. metrų ploto irklavimo bazė su elingu skirta sportininkams ir  Bendruomeninių globos namų globotiniams ir vaikams, turintiems specialiųjų poreikių. 

Naująją bazę prižiūrės ir už jos veiklą bus atsakingas Panevėžio sporto centras. Čia bus vykdomos treniruotės, plaukimo pamokos, edukacijos vaikams. 

Bazė aprūpinta šiuolaikiškomis baidarėmis, įranga, pritaikyta žmonėms su negalia. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų