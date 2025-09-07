Panevėžyje pradėjo veikti nauja irklavimo bazė

Pasak jos, 280 kv. metrų ploto irklavimo bazė su elingu skirta sportininkams ir Bendruomeninių globos namų globotiniams ir vaikams, turintiems specialiųjų poreikių.
Naująją bazę prižiūrės ir už jos veiklą bus atsakingas Panevėžio sporto centras. Čia bus vykdomos treniruotės, plaukimo pamokos, edukacijos vaikams.
Bazė aprūpinta šiuolaikiškomis baidarėmis, įranga, pritaikyta žmonėms su negalia.
